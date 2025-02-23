Флик: «Мы выступили не лучшим образом»

Главный тренер «Барселоны» оценил победу своей команды в матче Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (2:0).

После игры я ощущаю усталость. Мы выступили не лучшим образом. Это был очень трудный поединок, но все нормально.

Именно для этого у нас есть футболисты на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их обязанность. Полагаю, что порой это оптимальный вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни выходят на поле, а другие нет, зависит от моего решения.

Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас возникло больше трудностей, чем обычно.

Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле стал очень позитивным эпизодом.