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Флик: «Мы выступили не лучшим образом»

вчера, 08:34
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу своей команды в матче Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (2:0).

После игры я ощущаю усталость. Мы выступили не лучшим образом. Это был очень трудный поединок, но все нормально.

Именно для этого у нас есть футболисты на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их обязанность. Полагаю, что порой это оптимальный вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни выходят на поле, а другие нет, зависит от моего решения.

Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас возникло больше трудностей, чем обычно.

Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле стал очень позитивным эпизодом.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:18
Есть те, которым и счёт не понравился.. Factos.. Хе.. 😂
Capral
Capral
вчера в 10:28
Коллективной игры практически нет, большинство действий исключительно на индивидуальном мастерстве. А тренерская мысль едва заметна. То, что Барса постепенно выдыхается- факт очевидный. На многие важные вопросы дадут ответ игры с Атлетико в кубке страны... Вчера игра Барселоны была неубедительной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:17
Самокритично сказано , но это он ещё мягко сказал об этом матче...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:33
Самокритика это неплохо,но главное ,что победили!
2s294ux4rmyz
2s294ux4rmyz
вчера в 08:57
Главное, победа, хоть и матч тренеру не понравился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Хорошо, когда тренер даже в победном матче находит недостатки...
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