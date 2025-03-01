Аморим: «Возможно, порой мы сильно нервничаем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий касательно психологической обстановки в команде.

Я ощущаю поддержку, но в то же время мне стыдно, поскольку, если посмотреть на нашу игру и увидеть нашу команду в определенные моменты, мне действительно сложно найти много положительных моментов.

Возможно, порой мы сильно нервничаем, и это заметно по определенным деталям: по тому, как мы двигаемся, по тому, как понимаем игру, особенно когда речь об «Олд Траффорд».

Единственный известный мне способ помочь команде – дать ей решения, которые можно использовать на поле, но ей необходимо верить в свои силы. И верить нужно тогда, когда мы проигрываем, когда нам трудно, когда кажется, что даже одну комбинацию разыграть не получается. В такие моменты нужно верить в наше дело. И это тяжелее всего.

Когда мы пропускаем гол, когда мы оказываемся в плохой ситуации, видно, что связи нет, мы теряемся. Да, дело тут в чем-то большем, чем в футболе, чем в тактике. Дело в том, что находится у футболистов в сознании.