Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Кубок 2024/2025

Гвардиола об игре с «Плимут Аргайл»: «Подобные матчи коварны»

сегодня, 08:22
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл20:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Плимут Аргайл» в Кубке Англии.

Они очень агрессивно обороняются впереди. В Чемпионшипе, Лигах 1 и 2 стандарты – основное оружие, и АПЛ, наверное, есть чему у них поучиться. С приходом нового наставника результаты у «Плимута» стали лучше. В последних 10-11 матчах они проиграли лишь трижды, поэтому я жду непростой игры.

Мы играем дома, и это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы понимаем, что подобные матчи коварны – эти команды очень хороши по-своему. Если им удастся проявить свои сильные качества и превзойти нас в этом, то жди беды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Не люблю забегать вперёд». Месси высказался о своём будущем
Сегодня, 08:20
Месси: «В ПСЖ я был несчастлив каждый день»
Вчера, 23:42
Кассано: «„Интеру“ стоит присмотреться к Фабрегасу»
27 февраля
Тебас: «Уверен, Месси вернётся в „Барселону“»
27 февраля
Анри дал комментарий касательно шансов «Арсенала» на победу в ЛЧ
27 февраля
Рой Кин: «Бруну Фернандеш не тот капитан, который нужен МЮ»
27 февраля
Все комментарии
4jfnfk7pua9w
4jfnfk7pua9w
сегодня в 11:29
Главное не терять концентрацию в таких матчах, недооценка соперника может сыграть злую шутку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 