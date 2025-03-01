Гвардиола об игре с «Плимут Аргайл»: «Подобные матчи коварны»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от матча с «Плимут Аргайл» в Кубке Англии.

Они очень агрессивно обороняются впереди. В Чемпионшипе, Лигах 1 и 2 стандарты – основное оружие, и АПЛ , наверное, есть чему у них поучиться. С приходом нового наставника результаты у «Плимута» стали лучше. В последних 10-11 матчах они проиграли лишь трижды, поэтому я жду непростой игры.

Мы играем дома, и это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы понимаем, что подобные матчи коварны – эти команды очень хороши по-своему. Если им удастся проявить свои сильные качества и превзойти нас в этом, то жди беды.