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Анри дал комментарий касательно шансов «Арсенала» на победу в ЛЧ

вчера, 21:15

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри оценил шансы «канониров» на победу в Лиге чемпионов. Бывший футболист вспомнил о финале турнира в 2006 году, где лондонцы уступили «Барселоне» (1:2).

Это клубная история. Мы не выиграли турнир, даже я как игрок [для «Арсенала»]. Мы вышли в финал, и мы знаем, что в нем случилось. Этого [победы] не произошло.

Это нелегко – «Манчестер Сити» потребовалось много времени, чтобы выиграть ЛЧ. Нужно, чтобы все были в форме и играли в тот день, дома и на выезде. Нужен финальный матч, в котором все идет по твоему сценарию. Не помешает немного удачи, есть и много других факторов.

Победить непросто. Когда смотришь на тех, кто недавно выиграл [«Реал»], то на ум приходят они же, к сожалению для других команд.

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Все комментарии
49m8kf9q7rq7
49m8kf9q7rq7
сегодня в 01:26
Шансов нет, никто в это не верит, даже Анри
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:12
Шансов практически нет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:49
Не тянет Арсенал уровень ЛЧ.
В АПЛ да, может и стрельнёт через год другой, но не в ЛЧ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:24
Жаль конечно Арсенал. Не фартит ему с ЛЧ))
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:11
...есть в этом какая то доля правды, но меняй не меняй, когда в соперниках сам Рональдиньо ,тут никакая форма не поможет,
редкий Божий Дар, спасибо за непревзайденный дриблинг,аж
мурашки побежали,есть что вспомнить, это не футбол, это сияние!
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:08
Удачи им действительно не помешает, ну и центрфорвард конечно же
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:03
Кстати, тогда Арсенал играл в бордовой форме которая была основная и она была фартовой, ведь тогда Арсенал дошёл до финала ЛЧ. Может им форму поменять )
shur
shur
вчера в 21:54
...Анри тогда был очень хорош!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Откровенно говоря в ближайшие годы, шансов 0 зеро ☝️😉
Гость
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