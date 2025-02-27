Анри дал комментарий касательно шансов «Арсенала» на победу в ЛЧ

Экс-игрок «Арсенала» оценил шансы «канониров» на победу в Лиге чемпионов. Бывший футболист вспомнил о финале турнира в 2006 году, где лондонцы уступили «Барселоне» (1:2).

Это клубная история. Мы не выиграли турнир, даже я как игрок [для «Арсенала»]. Мы вышли в финал, и мы знаем, что в нем случилось. Этого [победы] не произошло.

Это нелегко – «Манчестер Сити» потребовалось много времени, чтобы выиграть ЛЧ . Нужно, чтобы все были в форме и играли в тот день, дома и на выезде. Нужен финальный матч, в котором все идет по твоему сценарию. Не помешает немного удачи, есть и много других факторов.

Победить непросто. Когда смотришь на тех, кто недавно выиграл [«Реал»], то на ум приходят они же, к сожалению для других команд.