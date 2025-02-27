Анри дал комментарий касательно шансов «Арсенала» на победу в ЛЧ

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри оценил шансы «канониров» на победу в Лиге чемпионов. Бывший футболист вспомнил о финале турнира в 2006 году, где лондонцы уступили «Барселоне» (1:2).
Это клубная история. Мы не выиграли турнир, даже я как игрок [для «Арсенала»]. Мы вышли в финал, и мы знаем, что в нем случилось. Этого [победы] не произошло.
Это нелегко – «Манчестер Сити» потребовалось много времени, чтобы выиграть ЛЧ. Нужно, чтобы все были в форме и играли в тот день, дома и на выезде. Нужен финальный матч, в котором все идет по твоему сценарию. Не помешает немного удачи, есть и много других факторов.
Победить непросто. Когда смотришь на тех, кто недавно выиграл [«Реал»], то на ум приходят они же, к сожалению для других команд.
В АПЛ да, может и стрельнёт через год другой, но не в ЛЧ.
В АПЛ да, может и стрельнёт через год другой, но не в ЛЧ.
редкий Божий Дар, спасибо за непревзайденный дриблинг,аж
мурашки побежали,есть что вспомнить, это не футбол, это сияние!
редкий Божий Дар, спасибо за непревзайденный дриблинг,аж
мурашки побежали,есть что вспомнить, это не футбол, это сияние!