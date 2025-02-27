Тебас: «Уверен, Месси вернётся в „Барселону“»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас полагает, что нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Полагаю, Месси желает вернуться в «Барселону». Он отыграл там много лет. Уверен, что Месси вернётся. Возможно, как футболист, но я допускаю его возвращение и в ином качестве.
Месси и «Барселона» идут рука об руку. Их бренды многое объединяет. Лионель любит этот клуб.
Неймар – это абсолютно другая история. Вряд ли он когда-нибудь вернётся в «Барселону». Я уверен в этом.
возвращаться, чтобы ветерана не нарекли "Мистером Балласт",
при нынешних скоростях Барсы это будет печальное зрелище,
ну так вот надо до упора додоить америкосов и на белом Коне
вьехать в Барселону на прощальную игру "Барса - Барселона 2, Майами против Альб,Суаресов,Бускетсов...!
возвращаться, чтобы ветерана не нарекли "Мистером Балласт",
при нынешних скоростях Барсы это будет печальное зрелище,
ну так вот надо до упора додоить америкосов и на белом Коне
вьехать в Барселону на прощальную игру "Барса - Барселона 2, Майами против Альб,Суаресов,Бускетсов...!