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Тебас: «Уверен, Месси вернётся в „Барселону“»

вчера, 21:29

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас полагает, что нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

Полагаю, Месси желает вернуться в «Барселону». Он отыграл там много лет. Уверен, что Месси вернётся. Возможно, как футболист, но я допускаю его возвращение и в ином качестве.

Месси и «Барселона» идут рука об руку. Их бренды многое объединяет. Лионель любит этот клуб.

Неймар – это абсолютно другая история. Вряд ли он когда-нибудь вернётся в «Барселону». Я уверен в этом.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:32, ред.
Все может быть, но не для спортивного результата, а для пиара
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
Не стыдно будет вернуться, после того, что произошло с клубом из-за аппетитов семейки Меськов?
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:07
...нет Бро, не хватит,кстати и Рон этого не заслужил,а мы сердобольные всё полоскаем их и полоскаем,вот уйдут на пенсии,это другое дело!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:31
Может хватит уже об этом?
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 23:21, ред.
Суарес : А я?.. Бускетс с Альбой : А мы?.. Тебас : И вы.. Пике : А я к Шакире.. А-ха-ха-ха.. 🤭😄
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:13
Вернется за деньгами
shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:24
...чтобы не испортить картину происходящего, надо не в команду
возвращаться, чтобы ветерана не нарекли "Мистером Балласт",
при нынешних скоростях Барсы это будет печальное зрелище,
ну так вот надо до упора додоить америкосов и на белом Коне
вьехать в Барселону на прощальную игру "Барса - Барселона 2, Майами против Альб,Суаресов,Бускетсов...!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:22
Я бы не был так уверен. У Лео могут быть другие планы
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:13
«Лионель любит этот клуб»

А ещё больше этот клуб любит папочка его, Хорхе 😁 Столько себя доить даже корова не позволяет.
Если без шуток, то аргентинец непременно должен вернуться в Барселону…и забить последний гвоздь в крышку и засыпать песочком, а то больно живучие оказались каталонцы.
Vilar
Vilar
вчера в 22:10
А президента Барселоны он не хочет спросить: нужен ему ходячий гном?
Гость
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