Тебас: «Уверен, Месси вернётся в „Барселону“»

Президент Ла Лиги полагает, что нападающий клуба «Интер Майами» может вернуться в «Барселону».

Полагаю, Месси желает вернуться в «Барселону». Он отыграл там много лет. Уверен, что Месси вернётся. Возможно, как футболист, но я допускаю его возвращение и в ином качестве.

Месси и «Барселона» идут рука об руку. Их бренды многое объединяет. Лионель любит этот клуб.

Неймар – это абсолютно другая история. Вряд ли он когда-нибудь вернётся в «Барселону». Я уверен в этом.