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Главный тренер «Милана» посадил футболистов на диету из-за лишнего веса

сегодня, 10:29

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау пытается вывести команду из кризиса.

По информации источника со ссылкой на La Repubblica, португальский специалист столкнулся с некоторыми проблемами с весом у части состава и решил посадить игроков на диету. В частности, среди футболистов, вес которых превышает 90 кг, особенное внимание тренера привлёк вратарь Мик Меньян, считающийся не очень маневренным и быстро реагирующим из-за того, что он слишком тяжёл и не в форме.

Ежедневно игроки проходят взвешивание, чтобы проверить эффект диеты.

Кроме того, чтобы детально разобраться в индивидуальной форме и общем состоянии команды, штаб португальца также следит за параметрами сна футболистов, которые часто считаются недостаточными и выходят за рамки стандартов для профессионального спортсмена.

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Все комментарии
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:34
Ха, ну теперь у них попрёт. У диетологов работы прибавилось в клубе)
протон
протон
сегодня в 11:30
90 кг весом ? там что сумоисты играют?
протон
протон
сегодня в 11:29
Пивка бы им запретить, пиво пить надо меньше)
112910415
112910415
сегодня в 11:26, ред.
играть будут хуже,
но станут гармоничными красавцами ! )
6pnn7xxqm8gr
6pnn7xxqm8gr
сегодня в 11:17
Теперь Милану будет жить легче.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:11, ред.
Ну вот теперь всё будет хорошо у Милана)))
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:03
"Давайте играть мирно! " Это были очень важные слова , более того не нарушать правил. Стараюсь не получать жк, баны, и т.д. пока что всё чисто на странице. Когда знаешь правила сайта ПС бывает легче и главное не подаваться эмоциям.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:53
Вот оно чо
ef9aug7984cf
ef9aug7984cf
сегодня в 10:51
А раньше до этого нельзя было додуматься?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:49
Нашёл крайнего среди многочисленных...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:36
Вот в чем проблема!
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