Главный тренер «Милана» посадил футболистов на диету из-за лишнего веса

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сегодня, 10:29

Главный тренер «Милана» пытается вывести команду из кризиса.

По информации источника со ссылкой на La Repubblica, португальский специалист столкнулся с некоторыми проблемами с весом у части состава и решил посадить игроков на диету. В частности, среди футболистов, вес которых превышает 90 кг, особенное внимание тренера привлёк вратарь , считающийся не очень маневренным и быстро реагирующим из-за того, что он слишком тяжёл и не в форме.

Ежедневно игроки проходят взвешивание, чтобы проверить эффект диеты.

Кроме того, чтобы детально разобраться в индивидуальной форме и общем состоянии команды, штаб португальца также следит за параметрами сна футболистов, которые часто считаются недостаточными и выходят за рамки стандартов для профессионального спортсмена.