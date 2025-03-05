Главный тренер «Милана» посадил футболистов на диету из-за лишнего веса

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау пытается вывести команду из кризиса.
По информации источника со ссылкой на La Repubblica, португальский специалист столкнулся с некоторыми проблемами с весом у части состава и решил посадить игроков на диету. В частности, среди футболистов, вес которых превышает 90 кг, особенное внимание тренера привлёк вратарь Мик Меньян, считающийся не очень маневренным и быстро реагирующим из-за того, что он слишком тяжёл и не в форме.
Ежедневно игроки проходят взвешивание, чтобы проверить эффект диеты.
Кроме того, чтобы детально разобраться в индивидуальной форме и общем состоянии команды, штаб португальца также следит за параметрами сна футболистов, которые часто считаются недостаточными и выходят за рамки стандартов для профессионального спортсмена.
но станут гармоничными красавцами ! )
но станут гармоничными красавцами ! )