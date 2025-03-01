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«Аль-Наср» просил перенести матч из-за угрозы жизни Криштиану Роналду

сегодня, 14:43

Руководство «Аль-Насра» просило перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов из Тегерана против «Эстегляля» из-за опасений за жизнь нападающего Криштиану Роналду.

Причиной этого стала игра в азиатской Лиги чемпионов, которая прошла в сентябре 2023 года против иранского «Персеполиса» (2:0). Перед матчем местные фанаты ворвались в отель, где остановился «Аль-Наср». Тогда игра состоялась при пустых трибунах из-за санкций, которые наложили на «Персеполис».

«Аль-Наср» отправил «Эстеглялю» письмо, в котором попросил перенести матч на нейтральное поле, однако просьбу отклонила как команда, так и Азиатская конфедерация футбола. Клубы встречались на общем этапе ЛЧ в октябре, матч прошел в Дубае и закончился победой «Аль-Насра» (1:0). Тогда Роналду сыграл 90 минут, однако пропустил заключительный матч общего этапа против «Персеполиса» в феврале, когда игра проходила в Тегеране.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:32
В Иране не принимают дырявых геев-нарциссов вот девочка и заочковала.
И вообще проблемы дырявого не должны никого волновать, боится пусть дома сидит.
adekvat
adekvat
сегодня в 15:30
Так и не понял со статьи, что ему угрожает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:00
Не велика персона, шобы из за него матчи переносить...
Гость
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