«Аль-Наср» просил перенести матч из-за угрозы жизни Криштиану Роналду

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сегодня, 14:43

Руководство «Аль-Насра» просило перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов из Тегерана против «Эстегляля» из-за опасений за жизнь нападающего .

Причиной этого стала игра в азиатской Лиги чемпионов, которая прошла в сентябре 2023 года против иранского «Персеполиса» (2:0). Перед матчем местные фанаты ворвались в отель, где остановился «Аль-Наср». Тогда игра состоялась при пустых трибунах из-за санкций, которые наложили на «Персеполис».