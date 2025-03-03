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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Сегунда 2024/2025

Зидан посетил матч второй испанской лиги с участием своих сыновей

сегодня, 00:55
КордобаЛоготип футбольный клуб Кордоба5 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Бывший футболист сборной Франции и экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан посетил матч с участием своих сыновей.

Полузащитник Тео Зидан и вратарь Люка Зидан выступают в испанской Сегунде: первый — за «Кордобу», второй защищает цвета «Гранады». 2 марта они сыграли друг против друга в рамках 29-го тура чемпионата Испании, выйдя в стартовом составе. Хозяева поля победили со счётом 5:0, Люка также отметился автоголом на 84-й минуте.

За «Кордобу» также выступает российский нападающий Николай Обольский, но прошедшую игру он провёл в запасе.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:51
Люка тоже как мог братану помог и заодно лишний раз отца порадовал...)
shlomo
shlomo
сегодня в 06:54
А дома провел разбор игры и каждому на втыкал по полной...:))))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:29
Весёлая игра семейная получилась...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:04
Ну что, порадовали отца своей игрой?))
Гость
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