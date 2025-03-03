Зидан посетил матч второй испанской лиги с участием своих сыновей

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сегодня, 00:55

Бывший футболист сборной Франции и экс-главный тренер мадридского «Реала» посетил матч с участием своих сыновей.

Полузащитник и вратарь выступают в испанской Сегунде: первый — за «Кордобу», второй защищает цвета «Гранады». 2 марта они сыграли друг против друга в рамках 29-го тура чемпионата Испании, выйдя в стартовом составе. Хозяева поля победили со счётом 5:0, Люка также отметился автоголом на 84-й минуте.

За «Кордобу» также выступает российский нападающий Николай Обольский, но прошедшую игру он провёл в запасе.