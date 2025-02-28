В Саудовской Аравии опровергли слухи о возможном переходе советника ПСЖ

Федерация футбола Саудовской Аравии не подтвердила переговоры со спортивным советником ПСЖ Луишем Кампушем о переходе на должность технического директора национальной сборной.
Ранее Le Parisien сообщил о том, что специалист получил предложение на 10 лет с зарплатой в размере 20 млн евро в год за структурирование и организацию сборной, цель у которой — выход в полуфинал чемпионата мира 2034 года. В своих соцсетях организация сделала следующее заявление:
В ответ на недавние спекуляции в СМИ относительно возможных переговоров с португальцем Луишем Кампушем, нынешним советником «Пари Сен-Жермен», с целью его назначения на пост главы технического управления Федерации, Федерация футбола Саудовской Аравии хотела бы разъяснить, что эта информация полностью необоснованна.