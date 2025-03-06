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«Ливерпуль» минимально обыграл ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

ПСЖ уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Харви Эллиотт забил на 87-й минуте.

Ответная игра состоится 11 марта.

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04 марта
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Все комментарии
YNWA
YNWA
сегодня в 02:05
Ладно, как говорится счёт на табло и он в пользу Ливерпуля!
Алиссон машина!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:46
Во во... Если бы в футболе победу присуждали по xG, а не голам, то Энрике был бы первый парень на деревне...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:28
псж пролетели как та фанера над Парижем))))))))

у красных Два удара за игру и один из них Гол! прекрасный КПД!!!)))

Ливерпуль с победой!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:25
Как же Ливерпулю будет сложно если когда то в будущем уйдет Алиссон. Монументальный вратарь!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:21, ред.
Салах сегодня провел свой худший матч в сезоне. А Гравенберх уже начинает выдыхаться. Неудивительно, голландец с начала сезона почти все матчи от звонка до звонка играет, силы то не безграничные. Слоту бы больше доверять японскому питбулю, хотя бы в матчах где уже все решено в пользу команды.
95 shirvani 95
95 shirvani 95
сегодня в 01:20
Ливерпуль и их болельщиков с победой! Очень важная победа для мерсисайдцев. Аллисон лучший игрок матча. Эллиот оказался в нужное время в нужном месте и забил очень ценный гол. ПСЖ очень мощный. Думаю, что в этой паре ещё вообще ничего не решено. Ответный матч тоже очень интересным должен быть.
Маг_тм
Маг_тм ответ Leki_chelsea (раскрыть)
сегодня в 01:19
Даже не знаю, я тоже был уверен что Псж дожмет. Насчет ставок было одно видео в инсте, где один очень хороший математик математически разобрал это всё, там было че то такое, что букмекеры по любому в выигрыше останутся, система такая. И вообще у нас в городе так много квартир и домов продаются, и из них многие из-за ставок, деньги про76и, в долг уходят, вот и на.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:17
Париж был намного лучше, но реализовать свои моменты не смогли. Зато первым же касание свой момент реализовал Элиот) замена сработала на все сто процентов!
Поздравляю болельщиков Ливерпуля с победой!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:15
Как сегодня Алисон сыграл!
Я такого не видел в ЛЧ с финала 2022, когда Куртуа тащал всё!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:14, ред.
Идальго (Энрике) пусть снимает колготки...
Парижское Чудо на тренерском мостике вывел тиму в старте по схеме 4-3-3, где Дембеле - центрфорвард.
Абсурдность полная, но Бог с ним, - допустим, что так было задумано... Однако..., ведь Усман не выраженный форвард, поэтому схема парижского коуча де факто перевоплотилась в 4-2-3-1, где должна быть ложная девятка (под того же Дембеле). Весь матч я её искал.... и хоть убейте, не нашёл. Поэтому чё хотел по итогу Энрике..., одному ему известно, хотя и это не факт.

Париж сегодня мне напомнил игру World of Warships, в которую играет мой двоюродный племяш. Вот там ..., когда плывёт линкор (Ливерпуль), глупый тиммейт на эсминце (ПСЖ) палит по нему со всех пушек, а линкору хоть бы хны.
Перефразируя игрушку для маленьких на сегодняшний матч, подойдём к вопросу: Какой толк от прекрасных сольных проходов Хвичи, Хакими и Дембеле (который плюнул на свой центр и ушёл к себе направо), если пасовать прострелы не на кого ? А почему не на кого, спросите вы ? А потому что Энрике отдал Коло Муани (парижский линкор) в аренду Ювентусу.
Вот теперь кумекайте, есть ли мозги у Луиса ... (facepalm)

P.S. Теперь в Ливерпуле у Слота задача упрощается донельзя, - надо просто не мешать тренеру ПСЖ чудить..., и результат по сумме 2-х матчей придёт сам.
Guankin
Guankin
сегодня в 01:14
ПСЖ выдали потрясающий матч, Ливерпуль наоборот. Как болельщик РМ желаю прохода дальше красному автобусу, не хочется встретить такой ПСЖ в полуфинале, в случае попадания туда)))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:14
ПСЖ не заслужил поражение. Ливерпуль отскочил благодаря бразильской бетонной стене.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 01:14
Алиссон вспотел больше, чем Салах - всё, что нужно знать о тактике Слота в сегодняшнем матче
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:12
И всё же, это вам не с Брестом играть.
AKH
AKH
сегодня в 01:11, ред.
    He Э Г О ИС T
    He Э Г О ИС T
    сегодня в 01:11
    Ливер : Парижу - Ку.. 😄
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Да.я тоже об этом уже думаю . Полностью Анализировальготовился ко всему. Ну как так , 25 ударов 25 .... и не забить ?
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 01:05
    Игра забудется, счёт остаётся. Главный фаворит букмекеров мог сегодня де-факто вылетать из турнира.
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Не ставь тогда, до добра не доведет. Это лотерея, и шансов у букмекерской конторы 90% против твоих 10
    shur
    shur
    сегодня в 01:01
    ...не забиваешь ты, забьют тебе! Один в поле не воин, это не про него! Человек который сегодня один обыграл ПСЖ ! Несколько
    спасательных сейвов и голевой пас, браво киперу!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    думаю, на Энфтлде ПСЖ не остановится, и продолжит швал атак.
    на стороне Ливерпуля удача и мастерство Алиссона)
    по первым матчам вся ясно - Интер, Барса, Арсенал, Бавария, Астон Вилла в 1\4.
    остальные команды имеют почти равные шансы.
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 01:01
      STADIÓN ČSSR
      STADIÓN ČSSR
      сегодня в 00:59
      из всех матчей этой стадии смотрел только этот. Было интересно, что предложит Ливерпуль. И ожидания оправдались. По сути одна вразумительная атака - один гол. У парижан было 100 атак, 100 ударов грузина, но они читались защитой и вратарём ливерпульцев
      Маг_тм
      Маг_тм
      сегодня в 00:58
      Первый раз вижу настолько мощный Псж, и на столько беспомощный Ливерпуль, на 70-ой минуте по ударам было аж 25-1 в пользу хозяев. Парижане просто уничтожали красных, но забить не смогли, и сработало самое главное правило в футболе - не забываешь ты, забивают тебе!
      69Haya96
      69Haya96
      сегодня в 00:56, ред.
      Лучшим игроком «Ливерпуля» определенно был Алиссон. Не только потому, что он сделал так много сейвов, а потому, что он внес свой вклад в гол своим дальним пасом.

      Но сама игра Ливерпуля мне не понравилась, потому что на поле это был определенно не атакующий Ливерпуль. Понятно, что игра была выездная и первое, что нужно было сделать, это остановить нападающих ПСЖ, но это тоже заслуга не защитников Ливерпуля, а исключительно вратаря Алиссона.

      Гол Ливерпуля меня удивил, потому что ПСЖ был ближе, чем Ливерпуль. Интересно, что ПСЖ забил 7 голов некоторым командам, но не смог забить ни одного своего гола сегодня. План Слота сработал, но удача оказалась сильнее.
      протон
      протон
      сегодня в 00:56
      Алисон - монстр. Еще и гол организовал
      Гость
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