«Ливерпуль» минимально обыграл ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Харви Эллиотт забил на 87-й минуте.
Ответная игра состоится 11 марта.
|Пари Сен-Жермен0 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
ПСЖ уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Харви Эллиотт забил на 87-й минуте.
Ответная игра состоится 11 марта.
Парижское Чудо на тренерском мостике вывел тиму в старте по схеме 4-3-3, где Дембеле - центрфорвард.
Абсурдность полная, но Бог с ним, - допустим, что так было задумано... Однако..., ведь Усман не выраженный форвард, поэтому схема парижского коуча де факто перевоплотилась в 4-2-3-1, где должна быть ложная девятка (под того же Дембеле). Весь матч я её искал.... и хоть убейте, не нашёл. Поэтому чё хотел по итогу Энрике..., одному ему известно, хотя и это не факт.
Париж сегодня мне напомнил игру World of Warships, в которую играет мой двоюродный племяш. Вот там ..., когда плывёт линкор (Ливерпуль), глупый тиммейт на эсминце (ПСЖ) палит по нему со всех пушек, а линкору хоть бы хны.
Перефразируя игрушку для маленьких на сегодняшний матч, подойдём к вопросу: Какой толк от прекрасных сольных проходов Хвичи, Хакими и Дембеле (который плюнул на свой центр и ушёл к себе направо), если пасовать прострелы не на кого ? А почему не на кого, спросите вы ? А потому что Энрике отдал Коло Муани (парижский линкор) в аренду Ювентусу.
Вот теперь кумекайте, есть ли мозги у Луиса ... (facepalm)
P.S. Теперь в Ливерпуле у Слота задача упрощается донельзя, - надо просто не мешать тренеру ПСЖ чудить..., и результат по сумме 2-х матчей придёт сам.
Парижское Чудо на тренерском мостике вывел тиму в старте по схеме 4-3-3, где Дембеле - центрфорвард.
Абсурдность полная, но Бог с ним, - допустим, что так было задумано... Однако..., ведь Усман не выраженный форвард, поэтому схема парижского коуча де факто перевоплотилась в 4-2-3-1, где должна быть ложная девятка (под того же Дембеле). Весь матч я её искал.... и хоть убейте, не нашёл. Поэтому чё хотел по итогу Энрике..., одному ему известно, хотя и это не факт.
Париж сегодня мне напомнил игру World of Warships, в которую играет мой двоюродный племяш. Вот там ..., когда плывёт линкор (Ливерпуль), глупый тиммейт на эсминце (ПСЖ) палит по нему со всех пушек, а линкору хоть бы хны.
Перефразируя игрушку для маленьких на сегодняшний матч, подойдём к вопросу: Какой толк от прекрасных сольных проходов Хвичи, Хакими и Дембеле (который плюнул на свой центр и ушёл к себе направо), если пасовать прострелы не на кого ? А почему не на кого, спросите вы ? А потому что Энрике отдал Коло Муани (парижский линкор) в аренду Ювентусу.
Вот теперь кумекайте, есть ли мозги у Луиса ... (facepalm)
P.S. Теперь в Ливерпуле у Слота задача упрощается донельзя, - надо просто не мешать тренеру ПСЖ чудить..., и результат по сумме 2-х матчей придёт сам.