«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» выиграл у «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
Родриго Силва вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, Хулиан Альварес на 32-й сравнял счет. Браим Диас забил на 55-й.
Ответная игра состоится 12 марта.
«Реал» выиграл у «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
Родриго Силва вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, Хулиан Альварес на 32-й сравнял счет. Браим Диас забил на 55-й.
Ответная игра состоится 12 марта.
Та же фигня была и на 65-й минуте, когда Менди чё то клюнуло в голову, и он чуть ли не с центра поля спокойно дошёл до штрафной и шлепнул по центру ворот во вратаря. А если б не по центру лупанул, а в угол ? Всё, вынимайте третий.
С первым голом, кстати, та же песня. Атлетам, видать невдомёк было, что Родриго справа может финтить не хуже своих собратьев по атаке, что бразил с успехом и доказал.
Резюме.
В общем и целом..., нестандартная игра соперника ставит Семёновских в затруднительное положение, чем Карло, думаю, постарается повторно воспользоваться через неделю.
Та же фигня была и на 65-й минуте, когда Менди чё то клюнуло в голову, и он чуть ли не с центра поля спокойно дошёл до штрафной и шлепнул по центру ворот во вратаря. А если б не по центру лупанул, а в угол ? Всё, вынимайте третий.
С первым голом, кстати, та же песня. Атлетам, видать невдомёк было, что Родриго справа может финтить не хуже своих собратьев по атаке, что бразил с успехом и доказал.
Резюме.
В общем и целом..., нестандартная игра соперника ставит Семёновских в затруднительное положение, чем Карло, думаю, постарается повторно воспользоваться через неделю.
Но в любом случае Реал и всех болельщиков с победой!!!
Но в любом случае Реал и всех болельщиков с победой!!!