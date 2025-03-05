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«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» выиграл у «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Родриго Силва вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, Хулиан Альварес на 32-й сравнял счет. Браим Диас забил на 55-й.

Ответная игра состоится 12 марта.

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03 марта
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 02:55
Атлетико может и проиграть, Но и только Атлетико может выбить Реал. Ну и возможно Ливерпуль еще выбить может Реал.
Hamman
Hamman
сегодня в 02:20
Камавинга сегодня сам не свой был. Такое количество ошибок за один матч за ним не припомню. Надеюсь в ответной встрече и он и команда в целом будет более собранней.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ M.R.H.M (раскрыть)
сегодня в 01:50
Аккуратнее. Барселона громила любого тренера Реала.
Удобно писать после матча, что нужно было делать тренеру, кого ставить, кого убрать.
Выиграла Барселона - значит виноваты судьи. Позиция слабых людей!
Ivan Zloy
Ivan Zloy
сегодня в 01:41, ред.
"Реал" обыграл "Атлетико" уверенно без двух ключевых игроков центра поля, а его фанаты опять недовольны и хотят тренера уволить))
M.R.H.M
M.R.H.M ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 01:29, ред.
    Надеюсь ты теперь поменял своё мнение о Диасе, в контексте того, что он хорош не только с выхода на замену (как джокер) ?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:28
    заслуженная победа Реала.
    посмотрим, как ответит Атлетико на Метрополитано
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ M.R.H.M (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Во время матча я думал, чем они занимаются на тренировках!? Даже просто угловые нормально подавать не могут. В момент штрафного удара, когда Родриго (вроде) навесил и Рюдигеру чуть-чуть не хватило, вратарь отбил , и на дальнем углу от слова совсем никого нет. Мбаппе самый худший в составе был сегодня, а Анчелотти не может заменить его. Столько раз терял мячи. Эх, как же на них не хватает Жозе Моуриньо. Он бы их на место поставил. И Барселону наказывал бы.
    M.R.H.M
    M.R.H.M
    сегодня в 01:16
    С Анчелотти давно надо прощаться, почти весь сезон у Реала нет игры.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 69Haya96 (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    "Я больше хотел бы увидеть командные голы. Самый красивый гол матча забил Альварес."
    ================================
    В смысле? Хотел увидеть командные голы, но потом пишешь, что гол Альвареса самый красивый.
    Но Реал забил свои два гола именно командными действиями. Посмотри, как они разыграли в этих моментах. В момент первого гола Вальверде вырезал точнейший пас в стиле Крооса. А в момент второго года, там вообще очень классную перепасовку исполнили.
    А так, по исполнению, Альварес очень красивый гол забил. И Камавингу как школьника наказал.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:12
    2:1 конечно маловато
    Но победа есть
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 01:11
    Реал мог бы выиграть с более крупным и сухим счётом. Но снова Анчелотти наступает на те же грабли. Забивают быстрый гол и отдают мяч сопернику... Зачем?! Почему не играть дальше так же, как играли до забитого гола. Ведь во втором тайме показали хорошую игру с контролем мяча, почему это нужно делать только тогда, когда команда пропускает гол. Первый тайм Реала больше напоминал футбол Моуринью чем Анчелотти. Мбаппе матч отыграл ниже среднего, мало того, что не создал сам ничего, так еще и запорол 100℅-й момент в концовке, когда слишком долго думал прежде чем отдать пас на Винисиуса. Сам Винисиус тоже особо полезными действиями не отличался на поле, как-то слишком легко его закрывали защитники Атлетико. Родриго тоже после забитого мяча как-то растворился на поле. Один Браим был практически всегда в центре событий, однозначно самый полезный игрок был в составе Реала в этом матче. Хоть и победили, но сама игра не впечатлила. Единственная хорошая новость, что Беллингем вернётся в ответной игре.
    Но в любом случае Реал и всех болельщиков с победой!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:09
    Хочу отдельно написать про нашего главного тренера. Неужели Карло Анчелотти настолько трусливый, что не может посадить Мбаппе на скамейку запасных? Именно из-за Мбаппе потеряли много моментов. Неужели у него не хватает авторитета, чтоб заменить Мбаппе? Теперь представьте, что вместо Мбаппе в этом матче был Бензема 2022 года. Я представляю, как он точно отдал бы на Винисиуса в том моменте, чтоб Винисиус закатил в ворота. Мбаппе почти не помогает обороне. Конечно, возможно на Анчелотти оказывается давление со стороны руководства клуба.
    69Haya96
    69Haya96
    сегодня в 01:08
    «Атлетико» полностью забыл, как защищаться. И это было видно еще до этого матча, когда они сыграли 4:4 с Барселоной. Единственный плюс в том, что они заблокировали Мбаппе, и во время матча он только немного пошевелился в конце. Минус в том, что они забыли о Родриго, который тоже техничный игрок, они его недооценили.

    Я больше хотел бы увидеть командные голы. Самый красивый гол матча забил Альварес. Реал сыграл лучше и заслуженно победил.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:07
    Реал с победой
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:04
    С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень классный матч был. Когда Атлетико сравнял счёт были опасения, что Реал уже не вскроет их оборону с таким автобусом. Но Браим Диас сделал то что нужно. По мне, Браим Диас лучший игрок этого матча. А Мбаппе и Камавинга худшие игроки в составе Реала!!!!!! Как может профессиональный футболист вот так вот броситься в соперника, чтоб его как школьника убрали? И как игрок такого уровня, как Мбаппе не смог отдал голевой пас на Винисиуса в таком моменте. С 3-1 ехать на Ванда Метрополитано намного комфортнее было бы. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:02, ред.
    Хорошая команда Атлетико. Очень хорошая..., но чересчур академичная. Поставил Семён задачу закрыть Вини и Мбаппе, они её выполнили..., ну а то, что Браим Диас может включить на фланге того же Вини, - этого в голове у Матрасов и в помине не было. И тут Атлеты булки расслабили, а Диас им второй и вколотил, накрутив двоих очумевших дефов соперника.
    Та же фигня была и на 65-й минуте, когда Менди чё то клюнуло в голову, и он чуть ли не с центра поля спокойно дошёл до штрафной и шлепнул по центру ворот во вратаря. А если б не по центру лупанул, а в угол ? Всё, вынимайте третий.
    С первым голом, кстати, та же песня. Атлетам, видать невдомёк было, что Родриго справа может финтить не хуже своих собратьев по атаке, что бразил с успехом и доказал.

    Резюме.
    В общем и целом..., нестандартная игра соперника ставит Семёновских в затруднительное положение, чем Карло, думаю, постарается повторно воспользоваться через неделю.
    Vilen Naidenkine
    Vilen Naidenkine ответ TOR громовержец (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Только этот кривоног и вывел диаса на гол)))
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 00:59
    Реал чуточку лучше был в моментах, свое взяли в первом матче. Браим форму набрал, и в этом матче был очень хорош. Вини после предложений из СА стал спокойней играть, видимо мысленно уже ТАМ.
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 00:57
    Первые 15-20 минут матч был классным, когда Атлетико проигрывал, и они иногда выезжали из парковки, потом когда сравняли, поставили 3х этажный автобус, и игра стала скучной, благо Реал вышел вперед, и все норм стало) хорошо в +1 гол едем к ним в гости. А то бы они 11 человек до 120 минуты защищали бы эти 1-1. Ненавижу игры с Атлетико!
    Incredulous
    Incredulous ответ Джохар Ву (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    С чего бы? Атлетико во втором тайме не создал практически ничего. Там скорее бы 3:1 должно было быть.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    сегодня в 00:55
    Мбаппе кривоногий и туп0й иплан.
    Джохар Ву
    Джохар Ву
    сегодня в 00:53
    До конца надеялся что счёт будет 2:2
    Гость
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