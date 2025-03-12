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У «Динамо» пока нет решения CAS по Норманну

сегодня, 10:39

Московское «Динамо» ещё не получило решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом источнику сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждём.

20 августа 2023 года «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии объявил о переходе игрока, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провёл год на правах аренды в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позже стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

Слушания в CAS прошли в октябре. 3 марта 2024-го Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на действия хавбека удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА). 13 мая гендиректор «бело-голубых» рассказал ТАСС, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по футболисту, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск «Динамо» к игроку и «Аль-Раэду».

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Все комментарии
yz93n7ru2x4j
yz93n7ru2x4j
сегодня в 12:16
Там думают, как бы вежливо послать, но пока не получается.
73ju6eemca4u
73ju6eemca4u
сегодня в 11:37
В ФИФА двойные стандарты, так дело и замнут.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:04
Думаю это так и будет тянуться
wz8uw8npded7
wz8uw8npded7
сегодня в 10:47
Процесс перешёл в хроническую стадию
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