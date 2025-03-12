У «Динамо» пока нет решения CAS по Норманну

1741765182

сегодня, 10:39

Московское «Динамо» ещё не получило решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по норвежскому полузащитнику . Об этом источнику сообщил генеральный директор клуба .

Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждём.

20 августа 2023 года «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии объявил о переходе игрока, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провёл год на правах аренды в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позже стало известно, что клубы обратились в ФИФА , «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS .