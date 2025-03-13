Карпин объяснил, почему не вызвал Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России рассказал, почему защитник «Зенита» не попал в окончательный список национальной команды на мартовский сбор.

Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.