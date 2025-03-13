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Карпин объяснил, почему не вызвал Дугласа Сантоса в сборную России

вчера, 17:28

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в окончательный список национальной команды на мартовский сбор.

Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:45
Интересно как будет происходить процесс "понимания". Неужели Карпин ждëт от Дугласа слëзное письмо типа " Возьмите меня, я хороший".?
А Карпин ответит -
"Студент, идите назад, в Арбатов, там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо, мы сами грубияны ".
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
Правильно Валера. Свои парни должны играть в национальной сборной. На то она и национальная, чтобы в ней играли игроки своей страны.
Гость
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