Карпин объяснил, почему не вызвал Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в окончательный список национальной команды на мартовский сбор.
Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.
А Карпин ответит -
"Студент, идите назад, в Арбатов, там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо, мы сами грубияны ".
А Карпин ответит -
"Студент, идите назад, в Арбатов, там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо, мы сами грубияны ".