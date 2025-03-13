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Захарян не сыграет с МЮ из-за проблем с визой

вчера, 17:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч идет

Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли 1:1 в первой встрече.

В пресс‑службе испанского клуба заявили, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет принять участие в матче из-за проблем с визой и ближайшее время вернётся в Испанию.

Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против «Юнайтед» и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид.

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Все комментарии
баск
баск ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:04
Да-да, "англичанке" делать больше нечего..

Как быть с тем, что Головин и Сафонов спокойно получают свои визы к "англичанке"?) Или это только Захаряна "англичанка" так обожает до дрожи?))
А дело-то проще простого- в Сосьедаде оформлением документов на выезд занимался кто-то безрукий и не успел к сроку, вот и вся история
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:54
Я сегодня читал, что проблем с визой нет. Значит представитель футбольного клуба Реал Сосьедад соврал? Что происходит? Почему на проклятом острове творится беспредел? Англичанка гадит? Интересно, что будет дальше? Англия заслуживает исключения из всех международных соревнований...
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:24
...точно!
evay7qzd63xr
evay7qzd63xr
вчера в 18:16
Много проблем с Арсеном у клуба
баск
баск
вчера в 18:04
Их в Соседаде оказалось двое бедолаг, у кого образовались проблемы с визами
к матчу с МЮ- Захарян и Амари Траоре.
Но если по малийцу как-то в последний момент удалось всё уладить, то Заха всё-таки пролетел..

В общем, бриты настолько бояцца даже не играющего Захаряна, что так и не дали ему визу, прикрываясь некими политическими мотивами..)))))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:59
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Брулин
Брулин
вчера в 17:58
Ну всё, теперь из-за этого Сосьедад вылетит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:57
У мю появились небольшие шансы))
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:53
Как говорят, плохому танцору всегда что то мешает. То пол сучковат, то что то там распухло. У Захаряна похожая ситуация.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:52
Захар что с визой не играет, что без визы... Аренда плачет, в лучшем случае...
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:35
Снова, Дружище, снова...)))
112910415
112910415
вчера в 17:32
как, опять проблемы ?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 17:31
Да не только из за визы, знаем мы!
Capral
Capral
вчера в 17:25
Эх, а его так будет нехватать...
Я вот только думаю- на кой ХРЕН испанцам эта проблема?! Не проще ли, отдать его, куда-нибудь подальше, и пусть другие с ним мучаются, или отправить обратно в Россию.... Одни неприятности с этим чудом. Даже меня, это уже стало раздражать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:23
Как говорится - то понос, то золотуха...
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