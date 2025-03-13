Захарян не сыграет с МЮ из-за проблем с визой

Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли 1:1 в первой встрече.
В пресс‑службе испанского клуба заявили, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет принять участие в матче из-за проблем с визой и ближайшее время вернётся в Испанию.
Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против «Юнайтед» и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид.
Как быть с тем, что Головин и Сафонов спокойно получают свои визы к "англичанке"?) Или это только Захаряна "англичанка" так обожает до дрожи?))
А дело-то проще простого- в Сосьедаде оформлением документов на выезд занимался кто-то безрукий и не успел к сроку, вот и вся история
Как быть с тем, что Головин и Сафонов спокойно получают свои визы к "англичанке"?) Или это только Захаряна "англичанка" так обожает до дрожи?))
А дело-то проще простого- в Сосьедаде оформлением документов на выезд занимался кто-то безрукий и не успел к сроку, вот и вся история
к матчу с МЮ- Захарян и Амари Траоре.
Но если по малийцу как-то в последний момент удалось всё уладить, то Заха всё-таки пролетел..
В общем, бриты настолько бояцца даже не играющего Захаряна, что так и не дали ему визу, прикрываясь некими политическими мотивами..)))))
к матчу с МЮ- Захарян и Амари Траоре.
Но если по малийцу как-то в последний момент удалось всё уладить, то Заха всё-таки пролетел..
В общем, бриты настолько бояцца даже не играющего Захаряна, что так и не дали ему визу, прикрываясь некими политическими мотивами..)))))
Я вот только думаю- на кой ХРЕН испанцам эта проблема?! Не проще ли, отдать его, куда-нибудь подальше, и пусть другие с ним мучаются, или отправить обратно в Россию.... Одни неприятности с этим чудом. Даже меня, это уже стало раздражать.
Я вот только думаю- на кой ХРЕН испанцам эта проблема?! Не проще ли, отдать его, куда-нибудь подальше, и пусть другие с ним мучаются, или отправить обратно в Россию.... Одни неприятности с этим чудом. Даже меня, это уже стало раздражать.