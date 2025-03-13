Захарян не сыграет с МЮ из-за проблем с визой

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вчера, 17:18

Сегодня «Реал Сосьедад» на выезде проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли 1:1 в первой встрече.

В пресс‑службе испанского клуба заявили, что российский полузащитник не сможет принять участие в матче из-за проблем с визой и ближайшее время вернётся в Испанию.