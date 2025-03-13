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Дзюба получил вызов в сборную России

вчера, 15:57

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в сборную России.

В рамках мартовского сбора команда сыграет со сборными Замбии и Гренады.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артём Дзюба («Акрон» Тольятти).

Рекорд по голам за национальную команду принадлежит Александру Кержакову (30 мячей). У Дзюбы тот же показатель, он может побить данный рекорд.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 22:40
Я думаю, даже 2-3 подписчика Соккера в составе особо не испортили бы картину)
всё продинамил
всё продинамил ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:26
Ничего не хочу сказать плохого о сборной Гренады, но думается в этом матче и сам Карпин мог бы выйти на поле. Ну а что? Резок и энергичен до сих пор...
8y7xn6czcnh3
8y7xn6czcnh3
вчера в 19:41
Пальцевы и Дзюбы выведут нашу сборную на ведущие позиции в мире.
sv_1969
sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:19
Ну а для чего же! Не для наигрывания же состава
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:17, ред.
Причём у Кержакова спортивная форма для закончившего карьеру игрока сейчас хорошая. Неизвестно, кто бы Гренаде больше забил: Дзюба или Кержаков? 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 19:16
Я рад за Вас)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:14, ред.
Сравнивать Дзюбу и Кержакова нет смысла. Дзюба никогда не забьёт полноценно ножницами через себя, что делал не один раз Керж. Дзюба забил 90 % командных голов практически в пустые ворота. Многое для Дзюбы сделал Халк. И Дзюба никогда не забьёт Барселоне.

Два разных по уровню форварда. Кержаков был гораздо лучше💯
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:06
Переобувание нонче в моде,Карпин с дрочмэном не первые и отнюдь не последние в этом
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01
РФС ждёт рекорда... ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:00
Почитал комментарии И..................
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к тем, кто написал, что полено всё таки будет "величайшим российским бомбардиром"! )))))))))))
Варелик, ведь, сейчас только одну кормушку имеет - РФСовскую.
А там ему прямо сказали, что, мол, "есть мнение" воспитать Бабу Ягу в своём коллективе, т. е. дать деревянному забить гола 3-4 в этих двух так называемых "футбольных матчах".
Если уж Замбии и Гранаде не забьёт, ну, тогда не знаю даже.
Нужно будет с каким-нибудь колхозом "20 лет без урожая" сыграть товарняк. ))
Храневец
Храневец
вчера в 18:44
Дзюба говорил ,что хотел сыграть с сильным соперником ,а не с рыбаками в сандалях ! И про сборную Кубы ,которая побежала после прилета покупать бутсы в спортмастер !
KSY_25
KSY_25
вчера в 18:38
Заслужил
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:37
Где Пальцев,Гаджиев,Магомедов Раджаб?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 18:32
А я о тебе. Нормально человек играет, да ещё и забивает!
Kosmos58
Kosmos58 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:30
Если Артем бревно, я представляю остальных, забивших менее 30- Ти голов ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:29
Исключительно по футбольному! Хватит издеваться! Артем заслужил!
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Правильно, что вызвали. Не по чину зенитовцу быть рекордсменом. То ли дело воспитанник Спартака. Вперед, столица!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:25
Дзюба для установления рекорда в сборной ?
112910415
112910415
вчера в 17:17
ура, Новою Гвинею одолеем !
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 9282khffg34u (раскрыть)
вчера в 17:09
кого из молодых российских нападающих не пригласили в сборную? кто хотя бы 5 голов забил в полупрофессиональном чемпионате?
протон
протон
вчера в 17:01
То что Дзюбу вызвали в сборную еще полбеды, а вот то, что этот пенсионер заслужил этот вызов - беда. Карпин сломался вот и всё.
Drotik
Drotik
вчера в 16:59
Бл..., Карпин, ну на... ты прогнулся? Я был лучшего о тебе мнения.
nubom
nubom
вчера в 16:42
Вот и Артема "сосчитали"...
drug01
drug01
вчера в 16:35
Ему дают шанс проявить себя
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:32
Рекордсмен дзюба ...везде первый...)
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:19
...точно!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:17
А Соболев в какой сборной? с Сантосом в Бразилию))
shur
shur ответ 9282khffg34u (раскрыть)
вчера в 16:17
...к сожалению, мой дорогой друг, время неограниченно ,вот в чём проблема...!!!
shur
shur
вчера в 16:15
"...У Дзюбы тот же показатель, он может побить данный рекорд."
А вот,как скажут сведующие люди, и мотив....!!!
9282khffg34u
9282khffg34u
вчера в 16:10
Зря конечно, наигрывать надо молодых пока время есть,а не старперов вызывать для рекордов
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