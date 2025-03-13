Нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в сборную России.
В рамках мартовского сбора команда сыграет со сборными Замбии и Гренады.
Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артём Дзюба («Акрон» Тольятти).
Рекорд по голам за национальную команду принадлежит Александру Кержакову (30 мячей). У Дзюбы тот же показатель, он может побить данный рекорд.
Два разных по уровню форварда. Кержаков был гораздо лучше💯
Два разных по уровню форварда. Кержаков был гораздо лучше💯
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к тем, кто написал, что полено всё таки будет "величайшим российским бомбардиром"! )))))))))))
Варелик, ведь, сейчас только одну кормушку имеет - РФСовскую.
А там ему прямо сказали, что, мол, "есть мнение" воспитать Бабу Ягу в своём коллективе, т. е. дать деревянному забить гола 3-4 в этих двух так называемых "футбольных матчах".
Если уж Замбии и Гранаде не забьёт, ну, тогда не знаю даже.
Нужно будет с каким-нибудь колхозом "20 лет без урожая" сыграть товарняк. ))
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к тем, кто написал, что полено всё таки будет "величайшим российским бомбардиром"! )))))))))))
Варелик, ведь, сейчас только одну кормушку имеет - РФСовскую.
А там ему прямо сказали, что, мол, "есть мнение" воспитать Бабу Ягу в своём коллективе, т. е. дать деревянному забить гола 3-4 в этих двух так называемых "футбольных матчах".
Если уж Замбии и Гранаде не забьёт, ну, тогда не знаю даже.
Нужно будет с каким-нибудь колхозом "20 лет без урожая" сыграть товарняк. ))
А вот,как скажут сведующие люди, и мотив....!!!
А вот,как скажут сведующие люди, и мотив....!!!