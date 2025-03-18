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Полузащитник «Реала» Камавинга отказался переходить в «Манчестер Сити»

сегодня, 21:56

Полузащитник Эдуардо Камавинга не хочет покинуть «Реал».

Как сообщается, «Манчестер Сити» сделал футболисту первоначальное предложение. Однако француз сообщил «горожанам», что не заинтересован в переходе.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:18
Везде разные версии строчат, то хочет сам, то не хочет 🙃
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:41
Правельно что не хочет туда идти в Сити без Лч останется. Уж лучше быть запасным в Реале чем основным в Сити. Все хотят быть в лучшем клубе мира!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:59
Прикольно получается) в другом источнике пишут, что сам Камавинга открыт к переходу в МС)))
Ну утки ещё будут летать....
На мой взгляд он не тот, кто нужен сити
Гость
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