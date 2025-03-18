Полузащитник «Реала» Камавинга отказался переходить в «Манчестер Сити»

Полузащитник Эдуардо Камавинга не хочет покинуть «Реал».
Как сообщается, «Манчестер Сити» сделал футболисту первоначальное предложение. Однако француз сообщил «горожанам», что не заинтересован в переходе.
Полузащитник Эдуардо Камавинга не хочет покинуть «Реал».
Как сообщается, «Манчестер Сити» сделал футболисту первоначальное предложение. Однако француз сообщил «горожанам», что не заинтересован в переходе.
Ну утки ещё будут летать....
На мой взгляд он не тот, кто нужен сити
Ну утки ещё будут летать....
На мой взгляд он не тот, кто нужен сити