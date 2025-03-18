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Нуньес может заменить Гризманна в «Атлетико»

сегодня, 18:42

«Атлетико» планирует подписать нового нападающего в связи с высокой вероятностью перехода Антуана Гризманна в «Лос-Анджелес».

В качестве потенциального варианта рассматривается аренда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» с последующей возможностью выкупа за сумму в пределах 35-40 миллионов евро. На данный момент официальных контактов между клубами не наблюдается.

Стоит отметить, что в январе текущего года саудовский «Аль-Наср» предлагал существенно большую сумму за трансфер уругвайского футболиста, однако ни «Ливерпуль», ни сам игрок не проявили заинтересованности в смене команды в середине сезона.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 18:48, ред.
Было бы хорошо футболист он классный скоростной!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:45
Оба нулевые, но Гризман прям совсем закончился
Гость
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