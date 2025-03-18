Нуньес может заменить Гризманна в «Атлетико»

«Атлетико» планирует подписать нового нападающего в связи с высокой вероятностью перехода Антуана Гризманна в «Лос-Анджелес».
В качестве потенциального варианта рассматривается аренда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» с последующей возможностью выкупа за сумму в пределах 35-40 миллионов евро. На данный момент официальных контактов между клубами не наблюдается.
Стоит отметить, что в январе текущего года саудовский «Аль-Наср» предлагал существенно большую сумму за трансфер уругвайского футболиста, однако ни «Ливерпуль», ни сам игрок не проявили заинтересованности в смене команды в середине сезона.