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Форвард «Спартака» Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики

вчера, 09:24

Сборная Коста-Рики разгромила Белиз (7:0) в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ.

22-летний нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль, забив на 8-й и на 36-й минутах.

Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет в США и Канаде в июне-июле этого года.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
"И причём здесь Угальде? Угальде сразу показал себя в прессинге как эффективный элемент команды с первого же матча, а не бегал неприкаянный." (с) второе моё сообщение. Так же можно найти его в блоке "Лучший комментарий" прям под вашим. И я не слова не говорил в упрёк Угальде когда он пришёл потому что он был действительно классный игрок ещё в Твенте с рядом нужных Спартаку сильных качеств, верил и ждал до последнего потому что у этого игрока видна была перспектива. В отличии от Левого Гарсии. Кстати я не считаю Гарсию безнадёжным игроком, я считаю что Спартаку он не нужен, у него нет нужных спартаковскому нынешнему футболу качеств, он просто не сможет играть в высокий прессинг как минимум, у него 26е место в составе команды АЕК по отборам, 26е, это наверное последнее, он вообще не умеет это делать, и забивать головой он не умеет и зачем его взяли вообще не ясно, чтобы что?
ABir
ABir
вчера в 17:32
И сборной помог, и главное без травм с хорошим настроем вернется в Спартак.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:22
Как про Угальке только ..вы же написали про Гарсию что деньги на ветер спартак выкинул. Читайте ниже , что вы сами мне писали...что Гарсии 27 лет и не видите в нем перспективы ..почитайте свое...я вам просто отвечал , что я думаю по нему и все...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:14
Вы бы читали что я пишу, я про Угальде всё написал в сообщении выше почему по его трансферу у меня претензий нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
Я вас и не впутываю.ни куда. Я просто высказал свою точку зрения и привел пример по другим нашим футболистах...Можно так же и возразить , что вы сразу распознали Угальде , который более года не забивал. Можно тогда сразу и по нему делать скоропалительные выводы , что деньги впустую выкинули...Но определенное время прошло и он раскрылся ....
112910415
112910415
вчера в 14:59
забивать не разучился, молодец !
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:52
То есть по вашему нормально что клуб потратил рекордную сумму денег на ожидания чуда которое с огромной долей вероятности не произойдёт вместо того чтобы приобрести уже готового раскрывшегося игрока? Ну ждите, ваше право, меня только в это не впутывайте
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:57
На это я скажу так. Разные футболисты по разному раскрываються кто в 17-18 лет как пеле или стрельцов , а кто и в 27 лет как Ярцев... поэтому я и пишу подождем . Да к тому же из солнечной греции в морозную россию ....еще раз пишу подождем и уже к лету будем делать окончательные выводы...
lotsman
lotsman
вчера в 13:34
Вот тут Угальде приподнялся, и в цене и в авторитете, больше, чем играя в РПЛ. Тут он заметнее для скаутов разных команд из разных стран. Молодец! Для Спартака большой плюс - и игрок растёт в игровом плане, и цена на него, если что, растёт.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:03
Дорожает с каждым матчем...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
В смысле преждевременно? Ему 27 годиков уже, он вот что наиграл к 27 то с ним и останется в лучшем случае, а наиграл он на середняка чемпионата Греции. Всё мы уже посмотрели, можно сворачивать лавочку, это не футбольный трансфер, а трансфер стрясти денег с дойной бензоколонки пока они ничего не понимают и ведутся. Вы как хотите, а для меня это очевидный факт, я 25 лет ждал уши развесив в розовых очках, надоело.

И причём здесь Угальде? Угальде сразу показал себя в прессинге как эффективный элемент команды с первого же матча, а не бегал неприкаянный. Остальные нестабильные, Умяров может на кураже в этом сезоне привозит поменьше, но привозит, Мартинс только 2 матча на уровне отыграл, Ряба и Дуарте тоже нет нет да выдадут матч косяков как с Рубином. Так что я бы с ними вообще не сравнивал этого Гарсию, всё это игроки средние, а Гарсия типа топ трансфер и должен соответствовать, если он даже как Маркиньос заиграет за 5 млн евро этого недостаточно, ведь он стоил как 1/4 Рафиньи. А дешёвый Барко например с первого матча показал уровень мастерства за свои деньги
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
Ну Гарсию не будем "хоронить" преждевременно. Сколько у нас времени прошло пока заиграют Дуарте, Ряба, Умяров, Мартинс да и тот же Угальде...??? Время нужно посмотрим....И его как я понял в основном сейчас брали на замену Угальде если че , а так с прицелом на новый сезон ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:02
Хоть это было проходной матч но всё равно молодец
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:02
Надо же, в сборной тоже отличился - наш человек...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:49
Угальде - славный малый! Малый, да удалый!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:38, ред.
Это хорошо, а то у Манфреда возобновление сезона выходит скомканным, приходится Мартинсу за него отрабатывать, надо чтобы Угальде разогнался, но и Мартинс чтобы тоже обороты не сбавлял. На Гарсию нет надежды вообще никакой
Futurista
Futurista
вчера в 09:57, ред.
Белиз 0.7L)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:43
Молодец Угальде,отлично отыграл.
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