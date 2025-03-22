Форвард «Спартака» Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики

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вчера, 09:24

Сборная Коста-Рики разгромила Белиз (7:0) в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ .

22-летний нападающий московского «Спартака» сделал дубль, забив на 8-й и на 36-й минутах.