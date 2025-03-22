Форвард «Спартака» Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики

Сборная Коста-Рики разгромила Белиз (7:0) в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ.
22-летний нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль, забив на 8-й и на 36-й минутах.
Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет в США и Канаде в июне-июле этого года.
И причём здесь Угальде? Угальде сразу показал себя в прессинге как эффективный элемент команды с первого же матча, а не бегал неприкаянный. Остальные нестабильные, Умяров может на кураже в этом сезоне привозит поменьше, но привозит, Мартинс только 2 матча на уровне отыграл, Ряба и Дуарте тоже нет нет да выдадут матч косяков как с Рубином. Так что я бы с ними вообще не сравнивал этого Гарсию, всё это игроки средние, а Гарсия типа топ трансфер и должен соответствовать, если он даже как Маркиньос заиграет за 5 млн евро этого недостаточно, ведь он стоил как 1/4 Рафиньи. А дешёвый Барко например с первого матча показал уровень мастерства за свои деньги
И причём здесь Угальде? Угальде сразу показал себя в прессинге как эффективный элемент команды с первого же матча, а не бегал неприкаянный. Остальные нестабильные, Умяров может на кураже в этом сезоне привозит поменьше, но привозит, Мартинс только 2 матча на уровне отыграл, Ряба и Дуарте тоже нет нет да выдадут матч косяков как с Рубином. Так что я бы с ними вообще не сравнивал этого Гарсию, всё это игроки средние, а Гарсия типа топ трансфер и должен соответствовать, если он даже как Маркиньос заиграет за 5 млн евро этого недостаточно, ведь он стоил как 1/4 Рафиньи. А дешёвый Барко например с первого матча показал уровень мастерства за свои деньги