Сборная Бразилии в конце матча вырвала победу у Колумбии

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вчера, 08:26

Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 (2:1).

На 6-й минуте точный удар Рафиньи с пенальти вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Луис Диас забил ответный гол колумбийцев. На 90+9-й минуте победу сборной Бразилии принёс Винисиус Жуниор.

После этой игры Бразилия идет на 2-м месте (21 очко), Колумбия находится на 6-й строчке (19 баллов).