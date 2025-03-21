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Сборная Бразилии в конце матча вырвала победу у Колумбии

вчера, 08:26
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 (2:1).

На 6-й минуте точный удар Рафиньи с пенальти вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Луис Диас забил ответный гол колумбийцев. На 90+9-й минуте победу сборной Бразилии принёс Винисиус Жуниор.

После этой игры Бразилия идет на 2-м месте (21 очко), Колумбия находится на 6-й строчке (19 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sports.yahoo.com
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20 марта
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:04
С победой, мадридистов из сборной Бразилии!!!
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:41
...не корректно лентяя, проходимца и фигляра (по другому не назовёшь), сравнивать, как не крути с трудягой Вини!!! Да взба́лмошный, порой не уравновешанный чел, но мастерству ему
не отказать!!! А что на Казанове-дешёвые татушки, сптлетни, лазареты,карнавалы и дискотеки! Хоть бы Сантос не позорил ...!!!
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 11:39
Заслуженная победа. Колумбия неплохо играла, но в какой-то момент решила отыграть на сохранение ничейного результата, а играть умеют, могли и продолжать атаковать и сами
112910415
112910415
вчера в 10:49
тяжело победили, тяжело ...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 10:28
Надо было вырвать победу и судья тянул время, чтобы вырвали.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 09:59
С паса Рафиньи. Жаль, что Раф ещё дисциплинированный такой))) и не заработал жёлтой карточки. Значит, пропустит матч с Осасуной
499n98yu3syx
499n98yu3syx
вчера в 09:37
Игра продолжалась пока бразильцы не забьют и всё таки им повезло
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:55
Дожали все-таки. А играли аж 104 минуты!!
ne gusta
ne gusta
вчера в 08:41
Рафинья в любой команде чит-код.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:30
Ну вот, "обладатель ЗМ" наконец-то забил. В 8-ми матчах отбора на ЧМ всего 1 гол. У Неймара, который не знаю сколько не играл, статистика в 3 раза лучше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:27
Вини на 9 дополнительной минуте - Бразилия.
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