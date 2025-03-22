Сборная Англии начала отбор на чемпионат мира-2026 с победы над Албанией

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сегодня, 00:40

Сборная Англии одержала победу над командой Албании в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 20-й минуте счёт открыл Майлз Льюис-Скелли. Ещё один мяч забил Харри Кейн на 77-й.