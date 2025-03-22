Сборная Англии начала отбор на чемпионат мира-2026 с победы над Албанией

Сборная Англии одержала победу над командой Албании в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).
На 20-й минуте счёт открыл Майлз Льюис-Скелли. Ещё один мяч забил Харри Кейн на 77-й.
Сборная Англии одержала победу над командой Албании в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).
На 20-й минуте счёт открыл Майлз Льюис-Скелли. Ещё один мяч забил Харри Кейн на 77-й.
Барселоновского Хави-Иньестовского пришествия....! Единственное
оправдание Тухельское начало-начал! Отмечу комментатора,когда
показали двух известных бывших игроков МЮ, хорошо высказался :" ...в их времена было всё проще, проход по флангу,подача,удар
взятие ворот!....." А что, Албания могла бы и нас дёрнуть,наверное!
Барселоновского Хави-Иньестовского пришествия....! Единственное
оправдание Тухельское начало-начал! Отмечу комментатора,когда
показали двух известных бывших игроков МЮ, хорошо высказался :" ...в их времена было всё проще, проход по флангу,подача,удар
взятие ворот!....." А что, Албания могла бы и нас дёрнуть,наверное!
С победой!
С победой!