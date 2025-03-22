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Сборная Англии начала отбор на чемпионат мира-2026 с победы над Албанией

сегодня, 00:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Сборная Англии одержала победу над командой Албании в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 20-й минуте счёт открыл Майлз Льюис-Скелли. Ещё один мяч забил Харри Кейн на 77-й.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт englandfootball.com
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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:28
И в поза позапрошлом
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 13:29
Ну недавно только Манчестер Сити всю Европу в ужас вгонял, просто быстро забыли об этом на фоне текущих проблем. И Реал в прошлом году откровенно отскочил в 1/4 финала ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:14
Не пожалел Тухель основу, выставил с Албанией. С другой стороны, понятно, неизвестно как карта ляжет, а вдруг Албания как выпрыгнет, как выскочит и полетят клочки Англии по закоулочкам! Да и многих видел только на картинке, вероятно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:08
Англия выиграла только раз, верно. Со всеми своими звзедами до саутгейта даже в финал не выходила. Просто плоха нация в крупном футболе и хороша в клубном. ну как хороша... не испания, канеш, но тоже шо то может. Там много клубов уровня чемпионов европы в 21 веке. Аж 4
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:03
старина Кейн забивает стабильно как всегда.. за шпор забивал, теперь за Баварию, сборную постоянно тащит..Респект !
shur
shur
сегодня в 10:15, ред.
...более медлительной, отмечу с расстановкой, многоходовой, еле двигаясь, стеночки не видел со времён Советского Спартака и
Барселоновского Хави-Иньестовского пришествия....! Единственное
оправдание Тухельское начало-начал! Отмечу комментатора,когда
показали двух известных бывших игроков МЮ, хорошо высказался :" ...в их времена было всё проще, проход по флангу,подача,удар
взятие ворот!....." А что, Албания могла бы и нас дёрнуть,наверное!
Zola
Zola
сегодня в 08:43
Сильно то и не напрягалась англичане!
С победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:18
Пусть и скромная, но победа...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:05
Супер изменений в игре пока немного. Чуть побыстрее стали бегать
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02
Начало есть... нужно так и продолжать....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:51
Игру не видел, но смотрю состав у саксов не такой уж и топовый! Многие сильно сдали, другие и вовсе никогда топами не были, а обычные середняки. Да впереди выделяются Джуд и Кейн, остальные так себе, ну это по именам...
t6qmzrt8wqa5
t6qmzrt8wqa5
сегодня в 07:35
Важно как закончат.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 07:35
Коментаторы озвучили цель наконец выиграть турнир крупный я слышал, типа 60 лет без титулов я так понял уже сборная Англии, хотя для меня это невероятное какое то число, не верю, может ошибка какая то, но однозначно финал Евро неудовлетворительный результат раз тренера сняли, хотят большего
dhmkz3nm3f9c
dhmkz3nm3f9c
сегодня в 07:24
Не очень то и убедительно начали.
ne gusta
ne gusta
сегодня в 07:20
Что-то от Саутгейта осталось.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:16
Можно было побольше забить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:38
Странно было бы начать с другого результата
tp24v5bmt987
tp24v5bmt987
сегодня в 06:35
Игра тускловатая, Англию с победой.
ABir
ABir
сегодня в 05:45
Шансов у Албании на другой результат не было.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:37
Тут все предсказуемо, посмотрим дальше как дела пойдут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:49
Красивый футбол увидит ещё рано. Все наладится)) при Саутгейте после первого года вся команда играла бы на удержания счета. В матче с Албанией англичане давили до конца. И выиграли 2-0.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:26
Островитян с дебютом... Чтобы мы не наблюдали скучные футбол...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 02:11
Выйти в полуфиналы-финалы топ2 турниров сборных. Сейчасэто сложнее будет, так как состав уже не такой классный в сравнении с германией, испанией, францией. Тухель тоже не самый романтичный футбол ставит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:10
Англичане пока те самые саутгейтовистые))) но победа всухую радует. Неприятно удивило домашнее поражение румын.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 01:34
Как и ожидалось
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27
Ассист у Джуда Беллингэма.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:20
Обделается Англия на чм
e5vvfwgvf5v4
e5vvfwgvf5v4
сегодня в 01:04
Счет довольно предсказуемый.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:50
Пока Тухелю вывести прагматичную заразу не удалось из англичан, всё такой же унылый футбол что и при прошлом наставнике. Теряюсь в догадках а чего он вообще хочет и чего нам ждать надо вообще от сборной Англии Тухеля
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Под руководством бывшего тренера такой счёт частенько встречался...)
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