«Челси» планирует выкупить Санчо у МЮ за 25 млн фунтов

«Челси» планирует реализовать опцию выкупа вингера Джейдона Санчо за 25 миллионов фунтов. В настоящее время Санчо выступает за «синих» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о возможности отказа «Челси» от полноценного трансфера игрока с выплатой штрафа в размере 5 миллионов фунтов.
Предполагается, что летом «Челси» активизируется на трансферном рынке в поисках дополнительного вингера. Данный шаг обусловлен ситуацией вокруг Михаила Мудрика, временно дисквалифицированного из-за положительного допингового теста.