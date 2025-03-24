«Челси» планирует выкупить Санчо у МЮ за 25 млн фунтов

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вчера, 17:16

«Челси» планирует реализовать опцию выкупа вингера за 25 миллионов фунтов. В настоящее время Санчо выступает за «синих» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о возможности отказа «Челси» от полноценного трансфера игрока с выплатой штрафа в размере 5 миллионов фунтов.

Предполагается, что летом «Челси» активизируется на трансферном рынке в поисках дополнительного вингера. Данный шаг обусловлен ситуацией вокруг , временно дисквалифицированного из-за положительного допингового теста.