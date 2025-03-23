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Кейн хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу

вчера, 21:24

Нападающий «Баварии» Харри Кейн хочет вернуться в АПЛ.

Ранее футболист выступал в Англии за «Тоттенхэм», он хочет завершить карьеру у себя на родине.

Основным претендентом на игрока является «Ливерпуль».

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ 3ck6bztwgxs8 (раскрыть)
сегодня в 08:00
Беззубый Арсенал беззубый Челси
3ck6bztwgxs8
3ck6bztwgxs8
сегодня в 00:20
Здесь ещё вопрос - а кто в АПЛ захочет взять Кейна?
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
Спасибо дружище!👍🤝🤝🤝
5bn65cpvgdte
5bn65cpvgdte
вчера в 23:20
Потянуло на родину, это естественно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:14
Скучно ему явно в Бундес Лиге.
В этом сезоне, скорее всего возьмёт свой первый трофей в жизни 😁
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:58
Устал шпрехить
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Привет, Алексей!!!
Да, собственно я уже всё озвучил еще раньше. Главная причина- это конечно новый взгляд Компани на позиционную атаку Баварии, о чем уже неоднократно говорили в студии и писалось в печати. Компани активно ищет замену Кейну, что подтверждает недавняя новость о возможной покупке форварда Майнца. Сам Кейн, в недавнем интервью, не скрывал, что ему работалось легко под прикрытием Т.Тухеля своего покровителя, а сейчас реалии меняются не в его пользу. Сам, Кейн чувствует и понимает, что его стиль игры уже не так влияет на игру команды как в прошлом сезоне, когда команда искала его в штрафной и вся игра Баварии была связана исключительно с действиями англичанина...

Алексей, если будет еще конкретная информация из официальных источников- обязательно тебе сообщу и представлю.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:40
Привет, Виктор🤝 Озвучишь причины? В двух словах
Вещий
Вещий
вчера в 22:27
Не нужно АПЛ "проклятие Кейна"....:)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:24
Интересно, в каком клубе окажется Кейн?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:22
Вот Ливерпулю он точно не нужен...
Vilar
Vilar
вчера в 22:09
Начались в Баварии пляски вокруг Кейна, он всё прекрасно понимает, потому решил немного по-мониторить, кто позовёт.
Кстати, опять секретный источник.
Capral
Capral
вчера в 21:53
протон.

Переезд Кейна в Баварию было исключительно желанием Тухеля, который, полгода упрашивал Кана и Сали купить англичанина. Сейчас ситуация меняется не в пользу Кейна, по многим причинам...
протон
протон
вчера в 21:49
Пару дней назад сам Кейн дал интервью что переезд в Баварию это было самое правильное решение и он счастлив тут.
Capral
Capral
вчера в 21:47, ред.
Да ничего он не желает, просто стиль игры Баварии меняется не в его пользу. Когда говорю, что Компани строит игру независимую от Кейна, мало кто верит, ну вот, теперь постепенно ситуация проясняется... Но есть еще один момент, а именно: Тухель, как ГТ сборной Англии, вероятно хотел бы видеть своего любимчика ближе к английскому футболу, чтобы иметь представление об актуальном его состоянии и сыгранности. Конечно, могу ошибаться, но вполне возможно, англичанин, следующий свой сезон начнёт уже не в Баварии...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:41
Хорошее желание,вернуться в родные пенаты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
Взгрустнулось Харри - на родину потянуло...
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