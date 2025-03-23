Кейн хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу

Нападающий «Баварии» Харри Кейн хочет вернуться в АПЛ.
Ранее футболист выступал в Англии за «Тоттенхэм», он хочет завершить карьеру у себя на родине.
Основным претендентом на игрока является «Ливерпуль».
Нападающий «Баварии» Харри Кейн хочет вернуться в АПЛ.
Ранее футболист выступал в Англии за «Тоттенхэм», он хочет завершить карьеру у себя на родине.
Основным претендентом на игрока является «Ливерпуль».
Да, собственно я уже всё озвучил еще раньше. Главная причина- это конечно новый взгляд Компани на позиционную атаку Баварии, о чем уже неоднократно говорили в студии и писалось в печати. Компани активно ищет замену Кейну, что подтверждает недавняя новость о возможной покупке форварда Майнца. Сам Кейн, в недавнем интервью, не скрывал, что ему работалось легко под прикрытием Т.Тухеля своего покровителя, а сейчас реалии меняются не в его пользу. Сам, Кейн чувствует и понимает, что его стиль игры уже не так влияет на игру команды как в прошлом сезоне, когда команда искала его в штрафной и вся игра Баварии была связана исключительно с действиями англичанина...
Алексей, если будет еще конкретная информация из официальных источников- обязательно тебе сообщу и представлю.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Да, собственно я уже всё озвучил еще раньше. Главная причина- это конечно новый взгляд Компани на позиционную атаку Баварии, о чем уже неоднократно говорили в студии и писалось в печати. Компани активно ищет замену Кейну, что подтверждает недавняя новость о возможной покупке форварда Майнца. Сам Кейн, в недавнем интервью, не скрывал, что ему работалось легко под прикрытием Т.Тухеля своего покровителя, а сейчас реалии меняются не в его пользу. Сам, Кейн чувствует и понимает, что его стиль игры уже не так влияет на игру команды как в прошлом сезоне, когда команда искала его в штрафной и вся игра Баварии была связана исключительно с действиями англичанина...
Алексей, если будет еще конкретная информация из официальных источников- обязательно тебе сообщу и представлю.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝