Кейн хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу

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вчера, 21:24

Нападающий «Баварии» хочет вернуться в АПЛ .

Ранее футболист выступал в Англии за «Тоттенхэм», он хочет завершить карьеру у себя на родине.

Основным претендентом на игрока является «Ливерпуль».