Щесны ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта по схеме 1+1

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вчера, 17:26

По данным источника, голкипер «Барселоны» ведет переговоры с руководством клуба о заключении годичного соглашения с возможностью его продления еще на один сезон. Ожидается, что достижение договоренности не вызовет затруднений.

Вратарь поддерживает теплые отношения с командой и своими партнерами по команде, он доволен жизнью в Барселоне.

С момента перехода в «Барселону» он усердно работает над своей физической формой, и, по информации источников, близких к игроку, ему удалось сбросить 9 килограммов.