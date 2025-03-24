Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Щесны ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта по схеме 1+1

вчера, 17:26

По данным источника, голкипер «Барселоны» Войцех Щесны ведет переговоры с руководством клуба о заключении годичного соглашения с возможностью его продления еще на один сезон. Ожидается, что достижение договоренности не вызовет затруднений.

Вратарь поддерживает теплые отношения с командой и своими партнерами по команде, он доволен жизнью в Барселоне.

С момента перехода в «Барселону» он усердно работает над своей физической формой, и, по информации источников, близких к игроку, ему удалось сбросить 9 килограммов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Вады рассказал о будущем игрока в «Рубине»
23 марта
Официально«Штутгарт» подписал новое соглашение с Хенессом
22 марта
Слухи«Байер» намерен подписать новое соглашение с Патриком Шиком
22 марта
«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Жотой
22 марта
В «Роме» приняли решение по будущему Хуммельса
22 марта
В контракте Винисиуса будет прописана опция выкупа в 300 миллионов евро
21 марта
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:32
Учитывая, что он уже карьеру в прошлом году закончил, ясно, что будет рад поиграть теперь даже и дублером пару лет. Жизнь в Испании, игра за легендарный клуб, зарплата какая-никакая капает.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:02
Один Бог знает, как он там оказался...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:31
Мне до сих пор интересно, его Лёва спротежировал или как он вообще там нахрен оказался?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 