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В контракте Винисиуса будет прописана опция выкупа в 300 миллионов евро

вчера, 16:55

В настоящий момент «Реал» и Винисиус Жуниор ведут переговоры о продлении контракта.

По информации источника, в новом соглашении будет предусмотрен уникальный пункт, который позволит клубам из Саудовской Аравии приобрести бразильского футболиста.

В контракте будет зафиксирована опция выкупа за 300 миллионов евро, которую саудовские клубы смогут реализовать в 2025, 2026 и 2027 годах.

Отмечается, что такая сумма является компромиссным решением: с одной стороны, «Реал» защищает свои спортивные интересы, а с другой – гарантирует себе существенную компенсацию в случае ухода Винисиуса.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 08:42
Надо Вини отработать контракт и бесплатно уехать к арабам, а 300 млн пусть арабы ему на счёт положат.
По такой схеме Мбаппе пришёл к Пересу. Деньги за трансфер самому игроку. Надо показать старику, что не только он может, но и с ним.
Incredulous
Incredulous ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Скорее всего сумма в 300 млн была условием Винисиуса, иначе с чего бы это Перес с 1 млрд снижал сумму отступных до 300 млн. Видимо, с приходом Мбаппе бразилец стал себя не совсем комфортно чувствовать в команде, вот и готовит на всякий случай пути отхода. Тем более, что сейчас Мбаппе все больше набирает игровую форму, часто забивает, а Винисиус на фоне француза наоборот форму теряет, много нервничает, мало забивает, теряет лидерство в команде. А с его южноамериканским темпераментом, - это как серпом по.... Так что, вероятнее всего уход Винисиуса - это дело времени.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:04
Арабы и 500млн могут выложить если будут заинтересованы .
Саудиты хотят поднять свою лигу, швыряя баснословные деньги на такие трансферы .
Но это ничем хорошим не сулит . Нужно вкладываться в свою академию
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 20:04
Намек саудитам. А в Реале предвидят что-то насчет Вини.
А саудиты выложат, если Вини покажет хороший сезон
112910415
112910415
вчера в 19:36
процесс пошёл, однако ! )
Vilar
Vilar
вчера в 19:13
Как подорожали бывшие жители Африки, которые видели мяч.
RM_35
RM_35
вчера в 18:37
продешевил конечно Перец, саудовцы и лярд бы нашли!! ну а так надо было бы 500 лямов поставить и как говориться ни нашим ни вашим, фифти-фифти!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:27
Я ж говорил, Перес не будет цепляться не за него, не за кем нибудь другим. Не заменимых нет, клуб самое главное. Какой там лярд. Это жест Переса Арабам, если хотя бы 300 предложите, забирайте с патрахами)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:22
Винисиус, похоже, собрался поставить трансферный рекорд,.,
k3nahxh6sp72
k3nahxh6sp72
вчера в 17:54
Сауды увеличат добычу нефти.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:31
Так это немного. У Бензема, Педри..... по лярду стояла сумма отступных.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:19
Саудиты уже в пути)))
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:10
Саудиты считают бабок, руки-то чешутся)
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 17:02, ред.
Теперь ответ за арабами. Футбол уже приблизился к такой цифре, нет слов
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