В контракте Винисиуса будет прописана опция выкупа в 300 миллионов евро

В настоящий момент «Реал» и Винисиус Жуниор ведут переговоры о продлении контракта.
По информации источника, в новом соглашении будет предусмотрен уникальный пункт, который позволит клубам из Саудовской Аравии приобрести бразильского футболиста.
В контракте будет зафиксирована опция выкупа за 300 миллионов евро, которую саудовские клубы смогут реализовать в 2025, 2026 и 2027 годах.
Отмечается, что такая сумма является компромиссным решением: с одной стороны, «Реал» защищает свои спортивные интересы, а с другой – гарантирует себе существенную компенсацию в случае ухода Винисиуса.
По такой схеме Мбаппе пришёл к Пересу. Деньги за трансфер самому игроку. Надо показать старику, что не только он может, но и с ним.
По такой схеме Мбаппе пришёл к Пересу. Деньги за трансфер самому игроку. Надо показать старику, что не только он может, но и с ним.
Саудиты хотят поднять свою лигу, швыряя баснословные деньги на такие трансферы .
Но это ничем хорошим не сулит . Нужно вкладываться в свою академию
Саудиты хотят поднять свою лигу, швыряя баснословные деньги на такие трансферы .
Но это ничем хорошим не сулит . Нужно вкладываться в свою академию
А саудиты выложат, если Вини покажет хороший сезон
А саудиты выложат, если Вини покажет хороший сезон