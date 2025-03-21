В контракте Винисиуса будет прописана опция выкупа в 300 миллионов евро

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вчера, 16:55

В настоящий момент «Реал» и ведут переговоры о продлении контракта.

По информации источника, в новом соглашении будет предусмотрен уникальный пункт, который позволит клубам из Саудовской Аравии приобрести бразильского футболиста.

В контракте будет зафиксирована опция выкупа за 300 миллионов евро, которую саудовские клубы смогут реализовать в 2025, 2026 и 2027 годах.

Отмечается, что такая сумма является компромиссным решением: с одной стороны, «Реал» защищает свои спортивные интересы, а с другой – гарантирует себе существенную компенсацию в случае ухода Винисиуса.