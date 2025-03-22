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«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Жотой

вчера, 14:05

«Ливерпуль» не планирует продлевать соглашение с 28-летним нападающим Диогу Жотой, срок действия которого истекает летом 2027 года.

По данным источника, интерес к португальскому игроку проявляет лондонский клуб «Арсенал». Однако руководство «канониров» обеспокоено подверженностью футболиста травмам.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:01
Не везёт Ливерпулю с нападающим... уже с полвека как, не меньше. Всё время либо кто-то компенсировал забивную должность, как Джеррард например, в лучшие годы играл роль десятки да и просто не ссал ударить с лёту не то что... Не буду дальше рассуждать, если Дарвин с кукушкой справится..., но вряд ли... его ждет условный Атлетико и слава Богу!...
А гуся надо сплавлять пока жирок есть, жи есть...
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:13
Чтобы что-то выручить, надо его продавать в это лето
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:26
здоровья у Диогу никогда и не было, отсюда и нет больше стабильности в его игре. раньше хрупкость раздражала, но когда здоров - было качество.
видимо, травмы доконали.
а главное разочарование, что Жота потерял лучшее, что у него было:
инстинкт убийцы.
теперь абсолютно бесполезен в системе Слота (или сам по себе сбавил).
если Ливерпулю удастся выручить миллионов 40-50, это трансферный успех.
в декабре ему 29 лет будет.
Гость
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