«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Жотой

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вчера, 14:05

«Ливерпуль» не планирует продлевать соглашение с 28-летним нападающим , срок действия которого истекает летом 2027 года.

По данным источника, интерес к португальскому игроку проявляет лондонский клуб «Арсенал». Однако руководство «канониров» обеспокоено подверженностью футболиста травмам.