«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Жотой

«Ливерпуль» не планирует продлевать соглашение с 28-летним нападающим Диогу Жотой, срок действия которого истекает летом 2027 года.
По данным источника, интерес к португальскому игроку проявляет лондонский клуб «Арсенал». Однако руководство «канониров» обеспокоено подверженностью футболиста травмам.
А гуся надо сплавлять пока жирок есть, жи есть...
А гуся надо сплавлять пока жирок есть, жи есть...
видимо, травмы доконали.
а главное разочарование, что Жота потерял лучшее, что у него было:
инстинкт убийцы.
теперь абсолютно бесполезен в системе Слота (или сам по себе сбавил).
если Ливерпулю удастся выручить миллионов 40-50, это трансферный успех.
в декабре ему 29 лет будет.
видимо, травмы доконали.
а главное разочарование, что Жота потерял лучшее, что у него было:
инстинкт убийцы.
теперь абсолютно бесполезен в системе Слота (или сам по себе сбавил).
если Ливерпулю удастся выручить миллионов 40-50, это трансферный успех.
в декабре ему 29 лет будет.