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Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии

вчера, 23:59

Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

В мартовских матчах бразильская национальная команда обыграла Колумбию (2:1) и уступила Аргентине (1:4) в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Отмечается, что некоторые представители руководства CBF были недовольны работой рулевого еще до этих игр.

В 16 матчах под руководством Доривала Бразилия одержала 7 побед и 7 раз сыграла вничью. На прошедшем Кубке Америки коллектив дошел до 1/4 финала. В таблице отбора на мундиаль 2026 Бразилия идет на 4-м месте.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:21
Ожидаемая отставка после в свою очередь же ожидаемого слива аргентинцам, всё идёт своим чередом. Единственное что раньше у людей было самоуважение и они уходили сами после таких поражений, а сейчас приходится увольнять
9ewmsegrgg38
9ewmsegrgg38
сегодня в 07:05
Разгром от Аргентины ему не простили.
fztym3tf8b7w
fztym3tf8b7w
сегодня в 06:56
Не справился с игроками в команде, результаты не впечатляют.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:46
Тренер виноват в результатах только наполовину... вторая половина это игроки...
xjzgk543ervk
xjzgk543ervk
сегодня в 06:32
Этого и следовало ожидать после 1:4 от заклятых друзей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:21
случайный человек в сборной обещал выиграть чм-2026
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 01:44
Дело не в тренере, а в игроках!
протон
протон
сегодня в 00:44
Полный провал. Почему не увольняли раньше - непонятно. Зато Неймар с папой посмеялись.
Гость
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