Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии

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вчера, 23:59

покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

В мартовских матчах бразильская национальная команда обыграла Колумбию (2:1) и уступила Аргентине (1:4) в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Отмечается, что некоторые представители руководства CBF были недовольны работой рулевого еще до этих игр.

В 16 матчах под руководством Доривала Бразилия одержала 7 побед и 7 раз сыграла вничью. На прошедшем Кубке Америки коллектив дошел до 1/4 финала. В таблице отбора на мундиаль 2026 Бразилия идет на 4-м месте.