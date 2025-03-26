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Паулу Бенту уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ

вчера, 11:34

Паулу Бенту покинул пост главного тренера сборной ОАЭ.

В последнем матче под руководством специалиста команда обыграла сборную Северной Кореи в отборе на чемпионат мира (2:1).

За два тура до конца отборочного этапа команда ОАЭ находится на 3-й строчке в группе A, на 4 балла отставая от сборной Узбекистана со 2-го места.

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azkan
azkan
вчера в 19:45
И интересно, натурализованные игроки тоже уйдут?
azkan
azkan ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 19:44
На последних секундах вырвали победу. Ничья равна была поражению.
Но все же победа. Я тоже удивлен немного отставке. Ведь еще есть два тура и они могут побороться если не на прямой выход на ЧМ, хотя бы через отборочный и стыковые. В этот момент менять тренера.... Не знаешь даже радоваться или наоборот...
Перемена тренера иногда приводит к одушевлению игроков и они могут выдать сумашедшие матчи. А иногда и к полному краху. До июня, когда будут играть у себя главный матч со сб Узбекистана еще есть время. Может новый тренер и поменяет настрой и игру сборной.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:30
Думаю, зря его уволили, тем более после победы сборной. Странное решение руководства.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:11
Ну вот ещё один богатый "отставник"...)
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