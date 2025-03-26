Паулу Бенту уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ

Паулу Бенту покинул пост главного тренера сборной ОАЭ.
В последнем матче под руководством специалиста команда обыграла сборную Северной Кореи в отборе на чемпионат мира (2:1).
За два тура до конца отборочного этапа команда ОАЭ находится на 3-й строчке в группе A, на 4 балла отставая от сборной Узбекистана со 2-го места.
Но все же победа. Я тоже удивлен немного отставке. Ведь еще есть два тура и они могут побороться если не на прямой выход на ЧМ, хотя бы через отборочный и стыковые. В этот момент менять тренера.... Не знаешь даже радоваться или наоборот...
Перемена тренера иногда приводит к одушевлению игроков и они могут выдать сумашедшие матчи. А иногда и к полному краху. До июня, когда будут играть у себя главный матч со сб Узбекистана еще есть время. Может новый тренер и поменяет настрой и игру сборной.
Но все же победа. Я тоже удивлен немного отставке. Ведь еще есть два тура и они могут побороться если не на прямой выход на ЧМ, хотя бы через отборочный и стыковые. В этот момент менять тренера.... Не знаешь даже радоваться или наоборот...
Перемена тренера иногда приводит к одушевлению игроков и они могут выдать сумашедшие матчи. А иногда и к полному краху. До июня, когда будут играть у себя главный матч со сб Узбекистана еще есть время. Может новый тренер и поменяет настрой и игру сборной.