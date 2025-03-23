Игор Тудор — главный тренер «Ювентуса»

Тиаго Мотта покинул пост главного тренера «Ювентуса», его место занял Игор Тудор.
Хорватский специалист приступит к работе с «бьянконери» с понедельника.
Туринцы идут на 5-м месте в Серии А.
Тиаго Мотта покинул пост главного тренера «Ювентуса», его место занял Игор Тудор.
Хорватский специалист приступит к работе с «бьянконери» с понедельника.
Туринцы идут на 5-м месте в Серии А.
Там же попрыгунчик среди претендентов был.
Что, связи агента не помогли?
Там же попрыгунчик среди претендентов был.
Что, связи агента не помогли?
Надо было Ибру в презики ставить... (facepalm)
Надо было Ибру в презики ставить... (facepalm)