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Игор Тудор — главный тренер «Ювентуса»

вчера, 19:48

Тиаго Мотта покинул пост главного тренера «Ювентуса», его место занял Игор Тудор.

Хорватский специалист приступит к работе с «бьянконери» с понедельника.

Туринцы идут на 5-м месте в Серии А.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:14, ред.
Нормально же шел Ювентус. Просто никто не ожидал что Наполи так взлетит, ну и Лацио хорош. Тренер молодой, думаю в следующем сезоне можно было спрашивать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 05:46
Дождались бы уже лета что ли....вряд ли щас что-то поменяется
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:32
Непонятно что творится в руководстве клуба у Юве . Неужели нет других вариантов.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:59
Похоже все для Сеньоры в этом сезоне. Ждем 3центральных защитника
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:51
Не понял...
Там же попрыгунчик среди претендентов был.
Что, связи агента не помогли?
ABir
ABir
вчера в 21:59
Похоже, сезон для бьянконери будет провален.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 21:58
Не лучший выбор, но посмотрим
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:51
нужно гнать с....ными тряпки того руководителя в клубе, который этого Мотту привёл в ювентус главным тренером! этот позорный оборонительный, скучнейший футбол!! но речь сейчас о другом немного...как можно было в пух и прах проиграть псв в лиге чемпионов после победы в первой встрече, да ещё поставив такой футбол команде в этом сезоне? ехать в Эйдховен с преимуществом и умудриться там всё растерять!!! да сыграй ты как играли последние пол года и юве уверен выйграл бы и там или сгонял нули...надеюсь Зидан возглавит старую синьёру уже этим летом, а Мотта для меня тренер для лечче или кальяри
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 20:37
Нет.
Надо было Ибру в презики ставить... (facepalm)
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:31
А что Милану надо было делать? Оставлять днаря Фонсеку?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:25
Мне кажется ничего это назначение не изменит
Juriur
Juriur
вчера в 20:22
Неужели нет более приличного тренера для такой команды.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 20:14
Да никак как!
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta ответ Wasilet (раскрыть)
вчера в 20:13
С языка снял!
Wasilet
Wasilet
вчера в 20:12
Поменяли шило на мыло.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:11
Посмотрим как он исправит ситуацию в Ювентусе.
протон
протон
вчера в 20:09
Байкал-38, ты выдал очень сильный прогноз. Можно на все группы в таком случае сделать? А мы почитаем, проанализируем для интереса. К примеру, гр. Шестернева, Черенкова.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:09
Не уверен, что новый тренер быстро наведёт порядок - Тудор явно не кризис-менеджер. Да и проблемы у Ювентуса не только игровые. Мне кажется, что у Старой Синьоры есть трудности взаимоотношений внутри коллектива. С этим будет сложнее всего. А футбол? В футбол в Хорватии играть умеют. А Игора, случайно, не до конца сезона взяли, на испытательный срок?
НЕ хейтер
НЕ хейтер ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 20:01
Если Ювентус хочет вернуть былую мощь, то ожидается большая чистка состава
Bryan
Bryan
вчера в 20:00
Стоило, Мотте проиграть два матча подряд, то Милан, то Рома, теперь Юве.
НЕ хейтер
НЕ хейтер
вчера в 19:59
Вряд ли с новым тренером в ближайшее время юве снова заиграет на высоком уровне
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:58
Юве, к сожалению, пошёл дорогой Милана. Ещё одним грандом меньше стало.
протон
протон
вчера в 19:57
Видимо, в Ювентусе очень плохи дела с микроклиматом. Следом надо убирать Джунтоли, Ферреро или как его. Возвращать Недведа. Сделать Ювентус Ювентусом, а не середняком печальным. Пока вектор на это. И не так уж важно, Мотта, Тудор или другой тренер - тут вопрос ДНК.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:55
К сожалению после матча с Лейпцигом все пошло к дну
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