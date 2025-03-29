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Товарищеские матчи сборной могут отменить в случае возвращения в Европу

вчера, 09:58

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал источнику, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены при возвращении на международную арену.

Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнёры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся.

Обговаривается ли этот момент на переговорах? Нет, но это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого.

На лето у национальной команды запланированы две игры — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

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