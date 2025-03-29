Товарищеские матчи сборной могут отменить в случае возвращения в Европу

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены при возвращении на международную арену.

Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнёры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся.

Обговаривается ли этот момент на переговорах? Нет, но это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого.