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Кунде раскритиковал календарь Ла Лиги

вчера, 08:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскритиковал календарь Ла Лиги после матча с «Осасуной» (3:0).

Я злюсь из-за даты, это ненормально. Мы уже много раз говорили о календаре, мы проводим слишком много матчей. Знаю, есть те, кто этого не понимает. Считаю, что мне повезло сохранить страсть, но это неуважение, причем не только по отношению к клубу. Я также имею в виду «Осасуну», чьи игроки, например, Будимир, тоже уезжали на матчи сборной, и у них не было необходимого отдыха. Не важно, какой клуб – «Осасуна», «Барселона», «Реал»... Это неуважение в первую очередь к игрокам, не только по отношению к клубам.

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Все комментарии
Bryan
Bryan ответ dn5r95mtazjp (раскрыть)
вчера в 11:57
Какие деньги?
Bryan
Bryan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:56
Это фото 23-го года))
RM_35
RM_35
вчера в 11:30
ну хоть кто то это понимает!!
протон
протон
вчера в 11:26
Уже неоднократно спортсмены жалуются на увеличивающиеся количество матчей за сезон - и действительно, ранее при старом формате ЛЧ, при отсутствии лиги наций - теперь еще и клубный чемпионат мира. Возможно, современная медицина способствует плавному увеличению матчей в том числе. Но как работников, которым упала новая работа, а ЗП осталась прежняя, их понять можно.
Вопрос может решится, если зарплаты игроков бы привязали к количеству матчей, но такому не быть никогда.
Incredulous
Incredulous ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:32, ред.
Да уж, это действительно проблема, в таком возрасте и не научиться завязывать шнурки...
Брулин
Брулин
вчера в 10:21
Зато как машины каждый раз просят накинуть пару лямов долларов
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 10:15
Календарь составлен для всех. Проблемы были и будут, и не только в Ла Лиге.
ydhq235evc7z
ydhq235evc7z
вчера в 09:48, ред.
По-моему все находятся в равных условиях, остальное календарь так выпал
dn5r95mtazjp
dn5r95mtazjp
вчера в 09:26
За такие деньги жаловаться на календарь не корректно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:12
По поему у него по серьезные проблемы есть…
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