Кунде раскритиковал календарь Ла Лиги

Защитник «Барселоны» раскритиковал календарь Ла Лиги после матча с «Осасуной» (3:0).

Я злюсь из-за даты, это ненормально. Мы уже много раз говорили о календаре, мы проводим слишком много матчей. Знаю, есть те, кто этого не понимает. Считаю, что мне повезло сохранить страсть, но это неуважение, причем не только по отношению к клубу. Я также имею в виду «Осасуну», чьи игроки, например, Будимир, тоже уезжали на матчи сборной, и у них не было необходимого отдыха. Не важно, какой клуб – «Осасуна», «Барселона», «Реал»... Это неуважение в первую очередь к игрокам, не только по отношению к клубам.