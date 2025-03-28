Президент Ла Лиги Тебас ответил на критику календаря турнира

Президент Ла Лиги прокомментировал замечания по поводу плотности календаря соревнований.

В Лиге Европы играют по четвергам на протяжении 14 лет, а следующий матч проводят в воскресенье, и, кажется, никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа – должно быть, они все умерли.

Из-за ковида разрешили делать пять замен, но если вы меняете трех игроков на 85-й минуте и при этом жалуетесь… Если в команде 25 футболистов, то нужно делать ротацию. Не может быть так, что во всем виноваты те, кто управляет лигой.