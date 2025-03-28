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Президент Ла Лиги Тебас ответил на критику календаря турнира

вчера, 12:43

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал замечания по поводу плотности календаря соревнований.

В Лиге Европы играют по четвергам на протяжении 14 лет, а следующий матч проводят в воскресенье, и, кажется, никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа – должно быть, они все умерли.

Из-за ковида разрешили делать пять замен, но если вы меняете трех игроков на 85-й минуте и при этом жалуетесь… Если в команде 25 футболистов, то нужно делать ротацию. Не может быть так, что во всем виноваты те, кто управляет лигой.

Ранее представители таких клубов, как «Реал» и «Барселона», выражали беспокойство в связи с недостаточным периодом отдыха (72 часа) перед некоторыми матчами.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:46
Какие все нежные стали то…🤦🏽‍♂️ шахтеры или условные бурильщики/пом.буры посмеялись бы этого от души так…
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:50
Глупо сравнивать НБА с футболом
112910415
112910415
вчера в 18:29
у каждого своя правда
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:02
Так точно... А если вспомнить времена когда мы выиграли первый ЧЕ, то ваще без замен играли
RM_35
RM_35
вчера в 14:22
где он видел в баскетболе такое, там и то играют через сутки-двое, еще бы с хоккеем сравнил или с теннисом, там вообще через день играют, а то и каждый день!! сравнил, бы лучше тогда с гольфом!! совсем дед с головой не дружит!!
gnd36877bnvn
gnd36877bnvn
вчера в 14:18
За их зарплаты нужно играть гораздо чаще.
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:16
А ещё раньше 2 замены.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:42
"В НБА играют каждые 24 часа..."

Этот клоун видимо даже отдалённого понятия не имеет, что такое баскетбол. Ничего, что баскетбольное поле 28 на 15 метров, а футбольное 105 на 68. Баскетболист за время игры пробегает в среднем 3,5 - 4 км, а футболист 10 - 11 км. Баскетбольный матч длиться 40 минут, с перерывом через каждые 10 минут, и таймаутами посреди четверти, а футбольный - 90 минут, плюс добавленное время, всего с одним перерывом. В баскетболе играют руками, а в футболе ногами, соответственно помимо бега, нагрузка на ноги футболистов усиливается ещё и за счет передач и ударов по мячу.

В случае с Тебасом, это ситуация, когда дурак пытается казаться умным.
Брулин
Брулин
вчера в 13:20
на работу люди ходят вообще даже 24 часа не отдыхают. 🤣 можно следовать этому правилу
9j9z27mrjh86
9j9z27mrjh86
вчера в 13:13
Труд оплачивается сполна, это уже зажрались.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:01
А ведь и правда, раньше же было всего 3 замены
протон
протон
вчера в 12:50
Есть маленький нюанс. В баскетболе обратные замены + 500 перерывов на рекламу и столько же тайм-аутов. Да и при чем тут 25 футболистов если у тебя 20 из них по всему миру болтаются, в ненужных матчах сборной
gtk5zwxq9q53
gtk5zwxq9q53
вчера в 12:50
В разных видах спорта разные нагрузки.
jm77s2ngp9v3
jm77s2ngp9v3
вчера в 12:50
Правильно сказал, не нравится, идите в стюарты.
Гость
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