Президент Ла Лиги Тебас ответил на критику календаря турнира

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал замечания по поводу плотности календаря соревнований.
В Лиге Европы играют по четвергам на протяжении 14 лет, а следующий матч проводят в воскресенье, и, кажется, никто этого не замечает. В НБА играют каждые 24 часа – должно быть, они все умерли.
Из-за ковида разрешили делать пять замен, но если вы меняете трех игроков на 85-й минуте и при этом жалуетесь… Если в команде 25 футболистов, то нужно делать ротацию. Не может быть так, что во всем виноваты те, кто управляет лигой.
Ранее представители таких клубов, как «Реал» и «Барселона», выражали беспокойство в связи с недостаточным периодом отдыха (72 часа) перед некоторыми матчами.
Этот клоун видимо даже отдалённого понятия не имеет, что такое баскетбол. Ничего, что баскетбольное поле 28 на 15 метров, а футбольное 105 на 68. Баскетболист за время игры пробегает в среднем 3,5 - 4 км, а футболист 10 - 11 км. Баскетбольный матч длиться 40 минут, с перерывом через каждые 10 минут, и таймаутами посреди четверти, а футбольный - 90 минут, плюс добавленное время, всего с одним перерывом. В баскетболе играют руками, а в футболе ногами, соответственно помимо бега, нагрузка на ноги футболистов усиливается ещё и за счет передач и ударов по мячу.
В случае с Тебасом, это ситуация, когда дурак пытается казаться умным.
Этот клоун видимо даже отдалённого понятия не имеет, что такое баскетбол. Ничего, что баскетбольное поле 28 на 15 метров, а футбольное 105 на 68. Баскетболист за время игры пробегает в среднем 3,5 - 4 км, а футболист 10 - 11 км. Баскетбольный матч длиться 40 минут, с перерывом через каждые 10 минут, и таймаутами посреди четверти, а футбольный - 90 минут, плюс добавленное время, всего с одним перерывом. В баскетболе играют руками, а в футболе ногами, соответственно помимо бега, нагрузка на ноги футболистов усиливается ещё и за счет передач и ударов по мячу.
В случае с Тебасом, это ситуация, когда дурак пытается казаться умным.