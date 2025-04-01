Аморим оценил вероятность перехода Бруну Фернандеша в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался на тему возможного перехода полузащитника в «Реал».

Этого не произойдет, он никуда не уходит. Однажды мы вновь хотим выиграть Премьер-Лигу, поэтому желаем, чтобы лучшие игроки оставались у нас. Бруно не уйдет, я ему уже все сказал.