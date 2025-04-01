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Аморим оценил вероятность перехода Бруну Фернандеша в «Реал»

вчера, 08:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался на тему возможного перехода полузащитника Бруну Фернандеша в «Реал».

Этого не произойдет, он никуда не уходит. Однажды мы вновь хотим выиграть Премьер-Лигу, поэтому желаем, чтобы лучшие игроки оставались у нас. Бруно не уйдет, я ему уже все сказал.

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Все комментарии
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:32
...какая необузданная наглость у прыща,безгоду неделю в МЮ!!!!!
"Однажды, выйдя на крыльцо, захочет Аморим узнать!?
Куда ж пропало то яйцо...!!!" Наглости нет предела,ребятушки!
ehavqax4jbsb
ehavqax4jbsb
вчера в 09:27
Вероятность, что самого Аморима скоро напнут с Манчестера, реально куда больше
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:15
Опять какие-то рабовладельческие закидоны, странно слышать такое от Аморима. Сам то ушёл бросив Спортинг посреди сезона и создав для команды тяжёлые обстоятельства о которых она так и не оправилась. И Бруно если захочет и будет классное предложение ещё как уйдёт говори не говори
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:48
Руководство Реала наверно в недоумении от этих новостей в интересе к его персоне…
t646g3yx33vu
t646g3yx33vu
вчера в 08:46
Спросить бы ещё самого Бруно на его согласие
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