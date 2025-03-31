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«Атлетико» поборется за Дьёкереша и Шешко

вчера, 23:30

Мадридский «Атлетико» планирует конкурировать с ведущими европейскими командами за приобретение форвардов Виктора Дьёкереша из «Спортинга» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг».

Оба игрока пользуются высоким спросом на трансферном рынке и, по всей вероятности, сменят клуб летом.

По информации источника, «Атлетико» заинтересован в приобретении обоих футболистов, видя их в атакующем трио вместе с Хулианом Альваресом в системе Диего Симеоне.

Однако реализация подобного плана маловероятна, поскольку клуб вряд ли сможет позволить себе покупку обоих дорогих нападающих.

Основными конкурентами «Атлетико» в борьбе за 26-летнего Дьёкереша и 21-летнего Шешко считаются лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:14, ред.
Ну конкуренты так себе, были бы денежки. Ливерпуль дискредитировал АПЛ, щас ещё Астон Вилла с Арсеноалом тоже сольют четвертьфиналы ЛЧ и интерес играть именно в этой лиги подугаснет
3dehaa3e579s
3dehaa3e579s
сегодня в 04:44
Предположу что матрасникам там ничего не светит
kp8zvc4qznkf
kp8zvc4qznkf
сегодня в 03:22
Атаку мадридцам явно надо усиливать
Гость
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