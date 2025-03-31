«Атлетико» поборется за Дьёкереша и Шешко

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вчера, 23:30

Мадридский «Атлетико» планирует конкурировать с ведущими европейскими командами за приобретение форвардов из «Спортинга» и из «РБ Лейпциг».

Оба игрока пользуются высоким спросом на трансферном рынке и, по всей вероятности, сменят клуб летом.

По информации источника, «Атлетико» заинтересован в приобретении обоих футболистов, видя их в атакующем трио вместе с в системе .

Однако реализация подобного плана маловероятна, поскольку клуб вряд ли сможет позволить себе покупку обоих дорогих нападающих.

Основными конкурентами «Атлетико» в борьбе за 26-летнего Дьёкереша и 21-летнего Шешко считаются лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед».