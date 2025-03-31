«Атлетико» поборется за Дьёкереша и Шешко

Мадридский «Атлетико» планирует конкурировать с ведущими европейскими командами за приобретение форвардов Виктора Дьёкереша из «Спортинга» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг».
Оба игрока пользуются высоким спросом на трансферном рынке и, по всей вероятности, сменят клуб летом.
По информации источника, «Атлетико» заинтересован в приобретении обоих футболистов, видя их в атакующем трио вместе с Хулианом Альваресом в системе Диего Симеоне.
Однако реализация подобного плана маловероятна, поскольку клуб вряд ли сможет позволить себе покупку обоих дорогих нападающих.
Основными конкурентами «Атлетико» в борьбе за 26-летнего Дьёкереша и 21-летнего Шешко считаются лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед».