Трансфер Джонатана Та в «Барселону» находится под угрозой срыва

1743457812

сегодня, 00:50

Центральный защитник «Байера» по-прежнему ожидает предложения от «Барселоны».

По окончании текущего сезона футболист получит статус свободного агента. Слухи о его возможном переходе в каталонский клуб существовали ещё в прошлом году, однако вопрос о подписании контракта до сих пор не решён.

По информации источника, «Барселона» сталкивается с трудностями в заключении сделки из-за ограниченных финансов и наличия большого количества игроков на позиции центрального защитника.

29-летний Та продолжает ожидать новостей от клуба, но, не видя никакого прогресса в переговорах, начинает терять терпение. Вероятно, ему придётся рассмотреть другие предложения.