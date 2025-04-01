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Трансфер Джонатана Та в «Барселону» находится под угрозой срыва

сегодня, 00:50

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та по-прежнему ожидает предложения от «Барселоны».

По окончании текущего сезона футболист получит статус свободного агента. Слухи о его возможном переходе в каталонский клуб существовали ещё в прошлом году, однако вопрос о подписании контракта до сих пор не решён.

По информации источника, «Барселона» сталкивается с трудностями в заключении сделки из-за ограниченных финансов и наличия большого количества игроков на позиции центрального защитника.

29-летний Та продолжает ожидать новостей от клуба, но, не видя никакого прогресса в переговорах, начинает терять терпение. Вероятно, ему придётся рассмотреть другие предложения.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 08:12
Дожила Барса, что уже не может свободного агента подписать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:55
Барсия нужно принимать какие-то меры. Игрок-то приходит бесплатный...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:39
В 29 лет уже ждать звезд с неба слишком расточительно, если ты конечно не Левандовски
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:42
Думаю игрок не будет иметь недостатков в предложении
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:05
Куда им ещё один центральный защитник?
Гость
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