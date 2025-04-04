Двукратный чемпион России возглавит «Тобол»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-капитан «Амкара» Алексей Попов сообщил источнику, что станет главным тренером «Тобола», который в сезоне‑2026/27 планирует выступать во Второй лиге.
Тобольский клуб играет в КФК в зоне «Урал и Западная Сибирь».
У меня всё хорошо, нахожусь в команде «Тобол», в клубе хотят играть во Второй лиге в сезоне‑2026/27. Необходимо, чтобы развивалась своя школа, потому что команда должна формироваться за счёт своих воспитанников, ребятам нужно стремиться попадать в основу.
Буду главным тренером. А моим помощником станет местный тренер одного из возрастов СДЮШОР.
Стало ли предложение неожиданностью? Неожиданных предложений нет, потому что сам стремлюсь к ним. С воодушевлением воспринял интерес от «Тобола», футбол — моя любимая работа. Пока всё идет хорошо, но зависит от того, что хочет генеральный спонсор и власти региона.