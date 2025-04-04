Двукратный чемпион России возглавит «Тобол»

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вчера, 10:49

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-капитан «Амкара» сообщил источнику, что станет главным тренером «Тобола», который в сезоне‑2026/27 планирует выступать во Второй лиге.

Тобольский клуб играет в КФК в зоне «Урал и Западная Сибирь».