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Двукратный чемпион России возглавит «Тобол»

вчера, 10:49

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», экс-капитан «Амкара» Алексей Попов сообщил источнику, что станет главным тренером «Тобола», который в сезоне‑2026/27 планирует выступать во Второй лиге.

Тобольский клуб играет в КФК в зоне «Урал и Западная Сибирь».

У меня всё хорошо, нахожусь в команде «Тобол», в клубе хотят играть во Второй лиге в сезоне‑2026/27. Необходимо, чтобы развивалась своя школа, потому что команда должна формироваться за счёт своих воспитанников, ребятам нужно стремиться попадать в основу.

Буду главным тренером. А моим помощником станет местный тренер одного из возрастов СДЮШОР.

Стало ли предложение неожиданностью? Неожиданных предложений нет, потому что сам стремлюсь к ним. С воодушевлением воспринял интерес от «Тобола», футбол — моя любимая работа. Пока всё идет хорошо, но зависит от того, что хочет генеральный спонсор и власти региона.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:16
С самых низов решил попробовать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:59, ред.
Успехов ему в не простом тренерском деле
drug01
drug01
вчера в 11:10
Самая главное чтобы была цель у команды общяя
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