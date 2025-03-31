Пятибратов ответил на вопрос о причинах ухода из «Факела»

высказался о причинах ухода с поста главного тренера «Факела».

Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с «Ахматом» провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от «Краснодара», которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.

Решение было принято не заранее, а после матче с «Краснодаром». После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли.