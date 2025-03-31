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Пятибратов ответил на вопрос о причинах ухода из «Факела»

вчера, 12:57

Дмитрий Пятибратов высказался о причинах ухода с поста главного тренера «Факела».

Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с «Ахматом» провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от «Краснодара», которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.

Решение было принято не заранее, а после матче с «Краснодаром». После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:14
Ошибкой было его назначать .До этого уже понятно было что это не уровень Премьер Лиги.Теперь уже конец Факел никто не спасет
112910415
112910415
вчера в 13:48
руки опустились окончательно
kgqwzrf6ftrc
kgqwzrf6ftrc
вчера в 13:47
Факел с такой игрой лучше пусть мучается в пердиве.
9tgk29ubasgu
9tgk29ubasgu
вчера в 13:46
Выхватил по голу на каждого брата и рванул в кусты бегом на всех четырёх опорах
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:37, ред.
Жалко Факел не может уйти из Факела, не у всех есть возможность сбежать от проблем и несправедливости и засунуть голову в песок
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:36
Может я и не прав , но по мне так он думаю должен был быть с командой до конца! Пытаться выправить ситуацию! А вот если его убрало бы руководство , то тут его совесть была бы чиста! А так мякго говоря это похоже на бегство капитана с тонущего корабля первым! Хотя капитан должен покидать корабль последним! Чисто мое мнение!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
Дима , да мог бы и не говорить - причины на лицо...
Гость
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