«Атлетик» объявил об уходе директора академии

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вчера, 18:40

Директор академии «Атлетика» из Бильбао покинет свою должность по окончании сезона по семейным обстоятельствам. Он работал в клубе с начала сезона 2022/23.

Как отмечает пресс-служба «Атлетика», с момента своего прихода специалист вместе с остальными членами команды внедрил и развил комплексную модель подготовки игроков, поставив их в центр процесса, всесторонне работая над академической и личностной подготовкой, умственным и психологическим развитием и достижением максимальных спортивных результатов.