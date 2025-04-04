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Аморим: «Де Брюйне был не на той стороне Манчестера, но желаю ему удачи»

вчера, 17:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о будущем уходе хавбека Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

Все очень просто – он был одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.

Он сделал чемпионат интереснее. Кевин был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ NFFC (раскрыть)
вчера в 23:53
Португалец.... Спешинэл Ту
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:51
Тут скорее всего Аморим не на той улице.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:12
Приветище, Санёк!!!
Полностью доверяю твоему мнению!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:35
...Доброго вечерка, Минхерц! Скорей всего первое, а ....и мне стыдно,что от лица МЮ высказываются люди которые вообще ничего великого с этим Клубом не совершили и не совершат в
последствии,увы!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:11
Лишнее доказательство что лучше промолчать и за умного сойдёшь
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:06
Аморим, занимайся этой стороной Манчестера
Capral
Capral
вчера в 17:45
Если бы он был на стороне МЮ, то вряд ли стал бы тем, кем стал. У Гварда было чему поучиться, несмотря на отдельные недостатки его работы. А само высказывание глупое, или, неудачный перевод, что тоже не исключено...
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:44
При чем тут на какой стороне Манчестера он был. Он был ровно там, где хотел быть. Лучше бы Рубенка вообще ничего не говорил, чем такой бред.
NFFC
NFFC
вчера в 17:27
Какое-то глупое высказывание!
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