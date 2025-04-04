Аморим: «Де Брюйне был не на той стороне Манчестера, но желаю ему удачи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о будущем уходе хавбека Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».
Все очень просто – он был одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.
Он сделал чемпионат интереснее. Кевин был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии.
Полностью доверяю твоему мнению!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Полностью доверяю твоему мнению!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
последствии,увы!!!
последствии,увы!!!