Аморим: «Де Брюйне был не на той стороне Манчестера, но желаю ему удачи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем уходе хавбека из «Манчестер Сити».

Все очень просто – он был одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.

Он сделал чемпионат интереснее. Кевин был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии.