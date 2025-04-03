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Лапорта: «В „Барсе“ нам приходится бороться со всем и всеми»

вчера, 21:20

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о главном тренере команды Хансе-Дитере Флике. Глава клуба и рулевой посетили церемонию открытия фотовыставки работ фотографа Кима Манресы, посвященной проектам благотворительного фонда клуба.

Большое вам спасибо, тренер, за то, что вы здесь. Мы очень рады видеть то, как вы понимаете «Барсу», как цените наш клуб. Вы замечательно справляетесь с работой, Ханси. Все это видят, особенно по тому, как вы управляете командой. Мы более чем счастливы разделить с вами эти события.

В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми. Это жизнь. И у нас есть наш тренер, который уже начинает страдать от этого. Когда появляются какие-то новости, он спрашивает меня: «Это повторится?» Послушайте, я не знаю, но мы продолжим бороться.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 00:31
Может надо сначала перестать всех кю...ть?
протон
протон
вчера в 23:02
На самом деле реально красавчик, без должных трансферов чисто с воспитанниками, при финансовых проблемах и не возмущается работает с тем что есть, создал хорошую атмосферу в команде, просто молодец респект Флику
Capral
Capral
вчера в 21:37
Набор звуков- восторженных и не очень...
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