Лапорта: «В „Барсе“ нам приходится бороться со всем и всеми»

Президент «Барселоны» высоко отозвался о главном тренере команды . Глава клуба и рулевой посетили церемонию открытия фотовыставки работ фотографа Кима Манресы, посвященной проектам благотворительного фонда клуба.

Большое вам спасибо, тренер, за то, что вы здесь. Мы очень рады видеть то, как вы понимаете «Барсу», как цените наш клуб. Вы замечательно справляетесь с работой, Ханси. Все это видят, особенно по тому, как вы управляете командой. Мы более чем счастливы разделить с вами эти события.

В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми. Это жизнь. И у нас есть наш тренер, который уже начинает страдать от этого. Когда появляются какие-то новости, он спрашивает меня: «Это повторится?» Послушайте, я не знаю, но мы продолжим бороться.