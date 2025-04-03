Тотти: «Если бы Месси играл в „Роме“, у него бы не было „Золотых мячей“»

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вчера, 14:03

Легендарный капитан «Ромы» поделился мнением о нападающем «Интер Майами» .

Если бы Лионель Месси играл в «Роме» 25 лет, знаете, сколько «Золотых мячей» он бы выиграл? Ноль.

На это ему ответил бывший нападающий сборной Италии .

Это твоя вина, ты идиот, тебе следовало перейти в «Реал» и выиграть несколько титулов (смеется).

Тотти парировал: