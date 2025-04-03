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Тотти: «Если бы Месси играл в „Роме“, у него бы не было „Золотых мячей“»

вчера, 14:03

Легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

Если бы Лионель Месси играл в «Роме» 25 лет, знаете, сколько «Золотых мячей» он бы выиграл? Ноль.

На это ему ответил бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано.

Это твоя вина, ты идиот, тебе следовало перейти в «Реал» и выиграть несколько титулов (смеется).

Тотти парировал:

Меня не волнуют титулы, я победил в «Роме». Я оставался там 25 лет, это моя величайшая победа.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 00:40
Партнёры и у Португала всегда были в Реале на уровне , что и У Месси, хорош гнать ,,,,и каждый из них завоевал столько сколько могли! Вопрос вдругом , этот полудеревянный Римский чудак , уровня лиги Европы чего сам мог добиться ? Только сидеть в одном клубе , так как на топ клубы .ки.ка тонка,,, а потом я лехенда
Agamaga____05
Agamaga____05
сегодня в 00:09
Это старая информация! После этих высказываний аргентинский гений ещё два раза выиграл ЗМ, вне Барселоны.
p7vc5cq4gvzk
p7vc5cq4gvzk
вчера в 22:01
Согласен что в среднем клубе и без известных партнёров он бы не сыграл
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:11
Гениальная логика! Особенно от обратного. Был бы Тотти в Барсе, мы получили бы новую икону вместо Рональдиньо! Какие Хави/Иньеста? Тики-таку задал бы Император! Марадона, Роналдо, Ривалдо, Этоо, Анри, Вилла, Златан и еще много кто позавидовали бы. И главное, если у Месси получилось 7-8 ЗМ брать, то Тотти получил бы все 10!!! (или 25! че уж мелочиться)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:14
Молодец Тотти все верно сказал. Конечно гном бы там не чего не выйграл. Он даже в Псж провалился!! Гном только с сильными партнерами может когда вся команда на него играет.
shur
shur ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:31
...чего придираться, по сути Лось истинный железнодорожник, ты это
ему скажи, услышишь тот же ответ!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:55
Тотти слишком уж самолюбив
Байкал-38
Байкал-38 ответ uv8r6yfc95q8 (раскрыть)
вчера в 15:32
Вы точно подметили, что при 10 матчах очень сложно расчитать победу, тем более играя на низких коэффициентах.
Кстати если знать заранее, что я наберу 32.096, то 1.61 маловато будет.
А сложность заключается в том, что никто не знает кто сколько наберёт, а если учесть, что ставя на маленькие коэффициенты нет 100% гарантии выигрыша, то теория про набранные 27 тысяч очков для ставок и полноя уверенность в победы выглядит утопией.
Кстати два моих аккаунта Байкал набрали в группе Заболотный большее количество выигранных очков, первое и второе место.
Так никто же не говорит, что я если БЫ захотел выиграл БЫ и группу Яшина...
Эх, не стать мне Наполеоном, да я и не стремлюсь!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:32
в целом согласен - но посыл тотти в другом первоочередный
Я - почти ровня месси
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:31
Звезда по имени Солнце

Числился в ПСЖ, да. Но получал в 2021 за Барселону и Кубок Америки, а второй за уверенные исполнения пенальти на ЧМ и победу в ней 😁.
ПСЖ там вообще не причем, особенно его первый сезон (2021-2022), где у него мало что получалось в чемпе, и назвать его успешным играя за ПСЖ в чемпионате одной команды - глупо.
А так, посыл Тотти вполне понятен, что без ТОПовых партнеров и играя в команде уровнем ниже невозможно выиграть ЗМ. Победители последних лет 25-30 это лишь подтверждают.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 15:31
как раз ум у него что надо. В реале надо и тренироваться по-реальски. И соперничать с еще одним таким же "тотти" по уровню.
Плюс - матчей в реале за сезон больше, чем в роме, которая в половине турниров гарантированно сольется на последней трети дистанции.
денег в роме ему платили - жопой жуй. Если не покупать яхты и самолеты, то что то, что то - за жизнь не потратить.
Плюс - можно все время хватстаться, какой ты патриот.
Плюс - стабильно играющему в роме тотти место в сборной почти гарантировано было, чего не обязательно от сидящего пусть и в реале, но на банке разочарования
понятно, что сейчас поставить себя таким образом на один уровень с месси - не оч затея, но инфоповод создал

Пы.Сы. Считаю Тотти в топ-30 на этой позиции, что я когда либо видел
Рад, что два топовых трофея тотти урвал все же, пусть и для своего уровня провалил победный чм
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:26
Сам признал, что Рома днище?))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:11
Он сам то понял, что сказал?
Если он так любит Рому, то зачем её так опускать?
Кстати в своё время были разговоры о том, что Мбаппе играя за ПСЖ не получит ЗМ и ему надо переходить в Реал и только там он его получит.
Так вот Месси получил два ЗМ играя как раз за ПСЖ!!!

Тотти был великолепным игроком, но умом никогда особо не отличался, типа нашего Александра Мостового.
Baggio R.
Baggio R. ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:59
Лоськов не играл всю жизнь за Паровоз. Начинал карьеру он в Ростсельмаше, ещё поиграл в раменском Сатерне.
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
..это уровень Тотти, да стабильно отыграл в средненькой Роме, а
у нас Дима Лоськов тоже отыграл за Паровоз всю жизнь, приз "Стальной рельс" получил, но Он своим мнением не разбрасывается,
потому что человек скромный !!!
uv8r6yfc95q8
uv8r6yfc95q8
вчера в 14:32
ведь набрал прилично 27 к баллов и группу точно бы взял Заболотного

Ню-ню...
В линии было 10 матчей, то есть поставить можно было 20000. Байкал набрал 32096 и чтобы "точно взять группу" надо было влупить без единой осечки все 10 ставок с кэфом 1,61 (32200/20000), что в принципе очень непросто, а уж для 1х-прогнозиста так и вовсе как-то эпичнее всех его предыдущих эпичных побед. Так что, как говорится...
112910415
112910415
вчера в 14:14
что имел в виду Тотти ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:12
У Ромы небыло столько денег ☝️😜
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:09, ред.
Это с чего такое умозаключение? Типа Рома настолько безнадёжна что даже Лионель Месси бы в ней погубил свой талант? Или что он хотел этим сказать? Почему? Аргументы пожалуйста, Франческо, или тишину или аргументы
Гость
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