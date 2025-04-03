Тотти: «Если бы Месси играл в „Роме“, у него бы не было „Золотых мячей“»

Легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.
Если бы Лионель Месси играл в «Роме» 25 лет, знаете, сколько «Золотых мячей» он бы выиграл? Ноль.
На это ему ответил бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано.
Это твоя вина, ты идиот, тебе следовало перейти в «Реал» и выиграть несколько титулов (смеется).
Тотти парировал:
Меня не волнуют титулы, я победил в «Роме». Я оставался там 25 лет, это моя величайшая победа.
Если он так любит Рому, то зачем её так опускать?
Кстати в своё время были разговоры о том, что Мбаппе играя за ПСЖ не получит ЗМ и ему надо переходить в Реал и только там он его получит.
Так вот Месси получил два ЗМ играя как раз за ПСЖ!!!
Тотти был великолепным игроком, но умом никогда особо не отличался, типа нашего Александра Мостового.
Если он так любит Рому, то зачем её так опускать?
Кстати в своё время были разговоры о том, что Мбаппе играя за ПСЖ не получит ЗМ и ему надо переходить в Реал и только там он его получит.
Так вот Месси получил два ЗМ играя как раз за ПСЖ!!!
Тотти был великолепным игроком, но умом никогда особо не отличался, типа нашего Александра Мостового.