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Антони: «Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ, но в „Бетисе“ я нашёл себя»

вчера, 09:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, который выступает на правах аренды за «Бетис», высказался о своём переходе в испанский клуб.

В какой клуб бы я ни попал, я всегда буду высоко отзываться о «Манчестер Юнайтед». В «Бетисе» я нашёл себя. Мне нужно было, чтобы моя семья тоже была счастлива. Каждый день я понимаю, что переход в «Бетис» был лучшим принятым мной решением. Мне нравится Севилья. Она напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, и люди там тоже очень счастливы.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:53
Почти все недавние бывшие игрок заиграли - Антони, Эланга, Гринвуд, Ван Де Бек, Маласия.
112910415
112910415
вчера в 10:48
неплохо сказал
shur
shur
вчера в 10:16
...запел соловей!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:08, ред.
"Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ в присутствии прессы и звукозаписывающих устройств".

Эх до чего же докатился МЮ если переход игрока в состав середняка Ла Лиги воспринимается им за "счастье"? Круче было бы если бы "Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ но в воронежском Факеле я действительно нашёл себя"
Гость
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