Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, который выступает на правах аренды за «Бетис», высказался о своём переходе в испанский клуб.
В какой клуб бы я ни попал, я всегда буду высоко отзываться о «Манчестер Юнайтед». В «Бетисе» я нашёл себя. Мне нужно было, чтобы моя семья тоже была счастлива. Каждый день я понимаю, что переход в «Бетис» был лучшим принятым мной решением. Мне нравится Севилья. Она напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, и люди там тоже очень счастливы.
Эх до чего же докатился МЮ если переход игрока в состав середняка Ла Лиги воспринимается им за "счастье"? Круче было бы если бы "Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ но в воронежском Факеле я действительно нашёл себя"
Эх до чего же докатился МЮ если переход игрока в состав середняка Ла Лиги воспринимается им за "счастье"? Круче было бы если бы "Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ но в воронежском Факеле я действительно нашёл себя"