Антони: «Я всегда буду хорошо отзываться об МЮ, но в „Бетисе“ я нашёл себя»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , который выступает на правах аренды за «Бетис», высказался о своём переходе в испанский клуб.

В какой клуб бы я ни попал, я всегда буду высоко отзываться о «Манчестер Юнайтед». В «Бетисе» я нашёл себя. Мне нужно было, чтобы моя семья тоже была счастлива. Каждый день я понимаю, что переход в «Бетис» был лучшим принятым мной решением. Мне нравится Севилья. Она напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, и люди там тоже очень счастливы.