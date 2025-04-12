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«Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (5:2).

Эберечи Эзе вывел гостей вперед на 8-й минуте, Крис Ричардс на 21-й удвоил преимущество команды. Кевин Де Брюйне на 33-й отыграл один из мячей, а на 36-й Омар Мармуш сравнял счет. Матео Ковачич на 47-й обеспечил «горожанам» преимущество, Джеймс Макати забил на 56-й, Нико О’Райли отличился на 79-й.

После этой игры МС идет на 4-м месте (55 очков), «орлы» находятся на 11-й строчке (43 пункта).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:09
Это уже которая голевая у Эдерсона?
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:51
Хочется что Ман.сити попал в лиге чемпионов. Без таких клубов не интересно лига чемпионов. Вот Астон вилла играт в лиге чемпионов, просто не интересно смотреть матч
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:20
Как узнали, что из Англии 5 команд в ЛЧ попадают, сразу выиграли)). Но Челси и Ньюкасл своё слово ещё не сказали...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:32
оба воспитанника забили, Майкэти и О,Райли.
Хусанов на лавке.
сегодня команда больше играла на завершение атак.
а не бесполезного перекатывания мяча назад и вперед.
в результате 5 голов камбэка
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Желаю МС попасть в Лигу Европы!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:47
Сити вернулись? В эту игру они точно вернулись. Вернули ли они свою игру?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Эдерсона с очередной голевой!)) если бы ещё и руками умел играть, цены бы ему не было))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
С 0:2 камбэк удался, это же не Спартак))) могли и больше забить, был бы Холланд!))
Но вначале матча мата не хватало на эту оборону!!
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