«Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (5:2).
Эберечи Эзе вывел гостей вперед на 8-й минуте, Крис Ричардс на 21-й удвоил преимущество команды. Кевин Де Брюйне на 33-й отыграл один из мячей, а на 36-й Омар Мармуш сравнял счет. Матео Ковачич на 47-й обеспечил «горожанам» преимущество, Джеймс Макати забил на 56-й, Нико О’Райли отличился на 79-й.
После этой игры МС идет на 4-м месте (55 очков), «орлы» находятся на 11-й строчке (43 пункта).
Хусанов на лавке.
сегодня команда больше играла на завершение атак.
а не бесполезного перекатывания мяча назад и вперед.
в результате 5 голов камбэка
Хусанов на лавке.
сегодня команда больше играла на завершение атак.
а не бесполезного перекатывания мяча назад и вперед.
в результате 5 голов камбэка
Но вначале матча мата не хватало на эту оборону!!
Но вначале матча мата не хватало на эту оборону!!