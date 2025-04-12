«Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:29

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (5:2).

Эберечи Эзе вывел гостей вперед на 8-й минуте, Крис Ричардс на 21-й удвоил преимущество команды. Кевин Де Брюйне на 33-й отыграл один из мячей, а на 36-й Омар Мармуш сравнял счет. Матео Ковачич на 47-й обеспечил «горожанам» преимущество, Джеймс Макати забил на 56-й, Нико О’Райли отличился на 79-й.