Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» отправил четыре безответных мяча в ворота «Удинезе»

вчера, 23:56
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Удинезе» уступил «Милану» в матче 32-го тура Серии А (0:4).

На 42-й минуте отличился нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Спустя три минуты защитник Страхинья Павлович удвоил преимущество «россонери». На 74-й минуте Тео Эрнандес сделал счёт 3:0. На 81-й минуте Тиджани Рейндерс забил четвёртый гол в ворота «Удинезе».

После этой игры «Удинезе» идет на 11-м месте (40 очков), «Милан» располагается на 9-й строчке (51 балл).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо»
Вчера, 21:30
«Урал» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче Первой лиги
Вчера, 19:01
«Рапид» минимально обыграл «Юргорден» в первом матче 1/4 финала ЛК
Вчера, 00:07
«Рейнджерс» в меньшинстве не проиграл «Атлетику» в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 00:05
«Фиорентина» переиграла «Целе» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Вчера, 00:01
«Лион» избежал поражения в игре 1/4 финала Лиги Европы против МЮ
10 апреля
Все комментарии
h5urdcfyss3z
h5urdcfyss3z
сегодня в 06:18, ред.
Милан как-то поздно спохватился,или это была разовая акция
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:46
Давно не было таких гостевых разгромов Милана)) но в таблице команда на 9 месте. Сложно будет подняться в топ-4, чтоб участвовать в лиге чемпионов. Надо зацепить хотя бы Лигу Европы. Грустно, когда великие клубы в таком положении. Милан. МЮ. Валенсия. Дортмунд.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:33
Прорвало)) только уже поздновато....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07
Есть чем гордиться Милану!)
Удинезе - подобие наших самарских Крыльев Советов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 