«Милан» отправил четыре безответных мяча в ворота «Удинезе»

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вчера, 23:56

«Удинезе» уступил «Милану» в матче 32-го тура Серии А (0:4).

На 42-й минуте отличился нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Спустя три минуты защитник Страхинья Павлович удвоил преимущество «россонери». На 74-й минуте Тео Эрнандес сделал счёт 3:0. На 81-й минуте Тиджани Рейндерс забил четвёртый гол в ворота «Удинезе».

После этой игры «Удинезе» идет на 11-м месте (40 очков), «Милан» располагается на 9-й строчке (51 балл).