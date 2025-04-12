Хет-трик Рондона помог «Пачуке» обыграть «Некаксу» в чемпионате Мексики

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вчера, 10:53

Клуб «Некакса» уступил «Пачуке» в 15-м туре мексиканской Клаусуры (3:5).

Хосе Саломон Рондон на 31-й минуте вывел гостей вперед, Павел Перес на 32-й сравнял счет. На 45+3-й Рондон оформил дубль. Диего де Буен на 53-й вернул равенство на табло, Перес на 79-й оформил дубль. Элиас Монтьель на 85-й забил третий мяч гостей, Артуро Гонсалес отличился на 88-й, а на 90+4-й Рондон отметился хет-триком.

После этой игры «Некакса» идет на 5-м месте, «Пачука» расположилась на 4-й строчке. У обоих коллективов по 27 очков.