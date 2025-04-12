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Хет-трик Рондона помог «Пачуке» обыграть «Некаксу» в чемпионате Мексики

вчера, 10:53
НекаксаЛоготип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)3 : 5Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

Клуб «Некакса» уступил «Пачуке» в 15-м туре мексиканской Клаусуры (3:5).

Хосе Саломон Рондон на 31-й минуте вывел гостей вперед, Павел Перес на 32-й сравнял счет. На 45+3-й Рондон оформил дубль. Диего де Буен на 53-й вернул равенство на табло, Перес на 79-й оформил дубль. Элиас Монтьель на 85-й забил третий мяч гостей, Артуро Гонсалес отличился на 88-й, а на 90+4-й Рондон отметился хет-триком.

После этой игры «Некакса» идет на 5-м месте, «Пачука» расположилась на 4-й строчке. У обоих коллективов по 27 очков.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:52
Просто там вратари отдыхают)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:29
Это они играли на покатом поле пластиковой бутылкой?
Вещий
Вещий
вчера в 11:24
День Рондона.... залетело все что могло...:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Весело они там играют по хоккейному)))
Давно вообще новостей не было из Мексики))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:19
Опыт не пропьёшь...
Гость
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