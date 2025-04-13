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ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

В матче Первой лиги произошло жуткое столкновение двух игроков

вчера, 16:14
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

В матче 28-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2) на 81-й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулись вратарь саратовцев Никита Карабашев и защитник москвичей Георгий Юдинцев. Футболисты ударились головами и потеряли сознание. С поля их увезли на машине скорой помощи.

Данный эпизод можно увидеть на официально странице ФНЛ в ВК.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:24
Поправляйтесь мужики!!! Здоровья и сил!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:44
Слов нет, очень опасно , Здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:36
Здоровья парням, футбол ужасен порой.
И привет игроку Динамо МХ, который собирался биться до конца.
Пора бы отменить игру головой в мяч давно в футболе, ведь само название игры говорит о другом
112910415
112910415
вчера в 16:31
надеюсь, пройдёт время, и они обнимутся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:24
Кошмар... Сохрани их, Господи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:17
Это жёстко. Здоровья обоим
Гость
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