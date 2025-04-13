В матче Первой лиги произошло жуткое столкновение двух игроков

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вчера, 16:14

В матче 28-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2) на 81-й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулись вратарь саратовцев и защитник москвичей . Футболисты ударились головами и потеряли сознание. С поля их увезли на машине скорой помощи.