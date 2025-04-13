В матче Первой лиги произошло жуткое столкновение двух игроков

В матче 28-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2) на 81-й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулись вратарь саратовцев Никита Карабашев и защитник москвичей Георгий Юдинцев. Футболисты ударились головами и потеряли сознание. С поля их увезли на машине скорой помощи.
Данный эпизод можно увидеть на официально странице ФНЛ в ВК.
И привет игроку Динамо МХ, который собирался биться до конца.
Пора бы отменить игру головой в мяч давно в футболе, ведь само название игры говорит о другом
И привет игроку Динамо МХ, который собирался биться до конца.
Пора бы отменить игру головой в мяч давно в футболе, ведь само название игры говорит о другом