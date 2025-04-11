Два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес в Чили

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о гибели двух болельщиков возле стадиона «Монументаль» перед началом матча Кубка Либертадорес между «Коло-Коло» и «Форталезой».
Также директорат соревнований и операций КОНМЕБОЛ объявил о том, что в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности для обеспечения продолжения матча, игра отменена.
Он добавил, что, принимая во внимание соблюдение всех процедур, предусмотренных руководством клуба, дело будет передано в судебные органы КОНМЕБОЛ для принятия дальнейших решений. Вся информация о событиях на стадионе и за его пределами будет направлена в дисциплинарную комиссию Южноамериканской конфедерации футбола.