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Два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес в Чили

вчера, 12:31
Коло-КолоЛоготип футбольный клуб Коло-Коло (Сантьяго)-:-Логотип футбольный клуб ФорталезаФорталезаВчера в 03:00 Матч отменен

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о гибели двух болельщиков возле стадиона «Монументаль» перед началом матча Кубка Либертадорес между «Коло-Коло» и «Форталезой».

Также директорат соревнований и операций КОНМЕБОЛ объявил о том, что в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности для обеспечения продолжения матча, игра отменена.

Он добавил, что, принимая во внимание соблюдение всех процедур, предусмотренных руководством клуба, дело будет передано в судебные органы КОНМЕБОЛ для принятия дальнейших решений. Вся информация о событиях на стадионе и за его пределами будет направлена в дисциплинарную комиссию Южноамериканской конфедерации футбола.

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