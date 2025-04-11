Два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес в Чили

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вчера, 12:31

Южноамериканская конфедерация футбола ( КОНМЕБОЛ ) сообщила о гибели двух болельщиков возле стадиона «Монументаль» перед началом матча Кубка Либертадорес между «Коло-Коло» и «Форталезой».

Также директорат соревнований и операций КОНМЕБОЛ объявил о том, что в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны местного клуба и местных органов безопасности для обеспечения продолжения матча, игра отменена.