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Автобус с игроками команды «Ростов-2» попал в ДТП по пути в Ялту

вчера, 15:48

В ночь на 8 апреля автобус футбольного клуба «Ростов-2» попал в дорожно-транспортное происшествие во время следования в город Ялту для участия в матче Второй лиги Б Группы 1 с местным «Рубином».

Автобус съехал с дороги при прохождении поворота и застрял. Пресс-служба клуба выразила благодарность жителям города, оказавшим помощь в освобождении транспортного средства.

«Ростов-2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью. Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом. Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли нашему автобусу выбраться и продолжить путь до отеля. Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!

Автобус с игроками команды «Ростов-2» попал в ДТП по пути в Ялту

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52, ред.
Не понял, это лёд? Выглядит дорога как лёд. Как там впишешься тогда в поворот действительно. Хотя какой лёд на пути из Ростова в Ялту, там наверное уже +30. А вообще фото максимально неинформативно и ничего на нём не понятно кроме того что это автобус и какие то люди.
Гость
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