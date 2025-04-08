Автобус с игроками команды «Ростов-2» попал в ДТП по пути в Ялту

1744116509

вчера, 15:48

В ночь на 8 апреля автобус футбольного клуба «Ростов-2» попал в дорожно-транспортное происшествие во время следования в город Ялту для участия в матче Второй лиги Б Группы 1 с местным «Рубином».

Автобус съехал с дороги при прохождении поворота и застрял. Пресс-служба клуба выразила благодарность жителям города, оказавшим помощь в освобождении транспортного средства.