Автобус с игроками команды «Ростов-2» попал в ДТП по пути в Ялту

В ночь на 8 апреля автобус футбольного клуба «Ростов-2» попал в дорожно-транспортное происшествие во время следования в город Ялту для участия в матче Второй лиги Б Группы 1 с местным «Рубином».
Автобус съехал с дороги при прохождении поворота и застрял. Пресс-служба клуба выразила благодарность жителям города, оказавшим помощь в освобождении транспортного средства.
«Ростов-2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью. Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом. Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли нашему автобусу выбраться и продолжить путь до отеля. Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!