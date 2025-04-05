В Москве автомобиль врезался в забор базы «Спартака»

1743870659

вчера, 19:30

В Москве на перекрестке улиц Игоря Нетто и Аэроклубной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в ограждение тренировочных полей базы «Спартака», расположенных рядом со стадионом «Лукойл Арена».

По информации пресс-службы клуба, инцидент произошел несколько дней назад. К счастью, никто из сотрудников базы не пострадал.