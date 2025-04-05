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В Москве автомобиль врезался в забор базы «Спартака»

вчера, 19:30

В Москве на перекрестке улиц Игоря Нетто и Аэроклубной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в ограждение тренировочных полей базы «Спартака», расположенных рядом со стадионом «Лукойл Арена».

По информации пресс-службы клуба, инцидент произошел несколько дней назад. К счастью, никто из сотрудников базы не пострадал.

Представители «Спартака» подчеркнули, что в ДТП не был замешан ни один из членов клуба. В настоящее время поврежденный участок забора отремонтирован. Также получили повреждения поребрик проезжей части и металлические ограждения, используемые во время матчей на прилегающей территории.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:21
Как ни крути, а все следы приведут в Санкт-Петербург... )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:27
Как только могут раскачивают нашу лодку ! Ароматные скоро бульдозер подгонят ! ))))
311
311
вчера в 20:56
Ефремов тоже не пострадал?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
"Инцидент произошел несколько дней назад". А так долго разбирались кто пошёл "на таран". Вернее за кого "топит" водила!)))
матос
матос ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:54
1000% ;-)
матос
матос
вчера в 19:53
Поребрик)))) Ленинградский говор)))) Бордюр епрст как во всей стране!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 19:51
Это происки тех кто не болеет за Спартак...:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:48
Бывает и такое, хорошо отделались
ABir
ABir
вчера в 19:41
Хорошо, что люди не пострадали, без травм и без жертв. А забор значит качественный был.
Futurista
Futurista
вчера в 19:39, ред.
Поребрик мог быть поврежден только в Санкт-Петербурге)...
исправьте на бордюр)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
Несколько дней выясняли замешан ли кто-то из известных, только щас написали новость))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
забор восстановят.
лишь бы восстановили спартаковскую игру))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:33
Промес спешил вернуться в родные стены)
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