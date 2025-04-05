В Москве автомобиль врезался в забор базы «Спартака»

В Москве на перекрестке улиц Игоря Нетто и Аэроклубной произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в ограждение тренировочных полей базы «Спартака», расположенных рядом со стадионом «Лукойл Арена».
По информации пресс-службы клуба, инцидент произошел несколько дней назад. К счастью, никто из сотрудников базы не пострадал.
Представители «Спартака» подчеркнули, что в ДТП не был замешан ни один из членов клуба. В настоящее время поврежденный участок забора отремонтирован. Также получили повреждения поребрик проезжей части и металлические ограждения, используемые во время матчей на прилегающей территории.
исправьте на бордюр)...
исправьте на бордюр)...
лишь бы восстановили спартаковскую игру))
лишь бы восстановили спартаковскую игру))