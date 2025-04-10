В «Пари НН» рассказали о самочувствии игрока, который подвергся избиению

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев , который сейчас находится в аренде в «Динамо-Владивосток».

Говорил с Антоном лично поздно ночью. Он только вернулся с перевязки, у него были медицинские процедуры. Он чувствует себя стабильно, динамики в отрицательную сторону в его состоянии нет. Но, конечно, сам поступок вызвал недоумение у футбольной общественности всей страны. Любые проблемы должны решаться дипломатическим путём. Антон такой человек, что мухи не обидит. Мухин не обидит мухи, как мы шутили, в клубе. Он очень спокойный, уравновешенный. У всех было непонимание, мы не могли поверить в эту историю. Мы вовлечены в решение этой ситуации как дипломатическим, так и юридическим образом.

Этот эпизод хоть и вопиющий, но не должен повлечь за собой каких‑то эмоциональных поступков со стороны клубов. Это межличностный конфликт двух людей, клубы не должны страдать из‑за этого. На то мы и менеджеры, чтобы урегулировать этот вопрос дипломатически. Но что касается личной ответственности участников инцидента, эту историю никто не отменял. Она должна быть правильным образом оценена правоохранительными органами.