В «Пари НН» рассказали о самочувствии игрока, который подвергся избиению

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Антона Мухина, который сейчас находится в аренде в «Динамо-Владивосток».
Говорил с Антоном лично поздно ночью. Он только вернулся с перевязки, у него были медицинские процедуры. Он чувствует себя стабильно, динамики в отрицательную сторону в его состоянии нет. Но, конечно, сам поступок вызвал недоумение у футбольной общественности всей страны. Любые проблемы должны решаться дипломатическим путём. Антон такой человек, что мухи не обидит. Мухин не обидит мухи, как мы шутили, в клубе. Он очень спокойный, уравновешенный. У всех было непонимание, мы не могли поверить в эту историю. Мы вовлечены в решение этой ситуации как дипломатическим, так и юридическим образом.
Этот эпизод хоть и вопиющий, но не должен повлечь за собой каких‑то эмоциональных поступков со стороны клубов. Это межличностный конфликт двух людей, клубы не должны страдать из‑за этого. На то мы и менеджеры, чтобы урегулировать этот вопрос дипломатически. Но что касается личной ответственности участников инцидента, эту историю никто не отменял. Она должна быть правильным образом оценена правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что Мухин был избит спортивным менеджером Эдуардом Сандлером.