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В «Пари НН» рассказали о самочувствии игрока, который подвергся избиению

вчера, 12:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Антона Мухина, который сейчас находится в аренде в «Динамо-Владивосток».

Говорил с Антоном лично поздно ночью. Он только вернулся с перевязки, у него были медицинские процедуры. Он чувствует себя стабильно, динамики в отрицательную сторону в его состоянии нет. Но, конечно, сам поступок вызвал недоумение у футбольной общественности всей страны. Любые проблемы должны решаться дипломатическим путём. Антон такой человек, что мухи не обидит. Мухин не обидит мухи, как мы шутили, в клубе. Он очень спокойный, уравновешенный. У всех было непонимание, мы не могли поверить в эту историю. Мы вовлечены в решение этой ситуации как дипломатическим, так и юридическим образом.

Этот эпизод хоть и вопиющий, но не должен повлечь за собой каких‑то эмоциональных поступков со стороны клубов. Это межличностный конфликт двух людей, клубы не должны страдать из‑за этого. На то мы и менеджеры, чтобы урегулировать этот вопрос дипломатически. Но что касается личной ответственности участников инцидента, эту историю никто не отменял. Она должна быть правильным образом оценена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что Мухин был избит спортивным менеджером Эдуардом Сандлером.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20, ред.
А знаете поговорку "в тихом омуте черти водятся"? Знавал я таких людей которые всё в себе держат, а потом их переполняет и они начинают барагоз на ровном месте. Так что виновника происшествия ещё надо поискать и разобраться, невероятно часто это сам потерпевший. Особенно когда про него такие отзывы типа "мухи не обидит" и тп. Это явный признак. Ну либо щас начнут всплывать истории что этот менеджер не только этого парня избил а вообще полкоманды буллит. Менеджер этот тоже похоже не без проблем, нашла коса на камень как говорится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Со своей стороны желаю Антону здоровья и справедливого решения по его вопросу!
Гость
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