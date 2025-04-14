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Зиньковский: «По поводу будущего пока ничего не думал»

вчера, 10:48

Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из «Спартака» по окончании текущего сезона. В настоящий момент игрок выступает за «Крылья Советов» на правах арендного соглашения.

По поводу будущего пока ничего не думал. Не знаю ничего на счёт вбросов или новостей, кто это даёт. Посмотрим, как будет. Естественно, летом я вернусь в «Спартак», а дальше будет видно.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 23:42
Зиньковский: "Футболиста из меня не получилось, придётся открыть барбершоп."
Правильное решение! Заведение можно будет назвать "У Зины".
pn8c47yjw4n9
pn8c47yjw4n9
вчера в 10:57
Еще один испорченный спартаком будет блуждать по первой лиге.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:56, ред.
Ох блин Антон нас решил ещё покошмарить своим высказыванием о своём возвращении, как будто нам без этого не достаёт шока от игры команды.
Гость
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