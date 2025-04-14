Зиньковский: «По поводу будущего пока ничего не думал»

Полузащитник прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из «Спартака» по окончании текущего сезона. В настоящий момент игрок выступает за «Крылья Советов» на правах арендного соглашения.

По поводу будущего пока ничего не думал. Не знаю ничего на счёт вбросов или новостей, кто это даёт. Посмотрим, как будет. Естественно, летом я вернусь в «Спартак», а дальше будет видно.